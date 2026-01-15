전자조달시스템 활용, 중소기업 제품 구매 3.5배 확대

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사는 ‘2025년 조달서비스 이용 우수기관’으로 선정돼 조달청장 표창을 수상했다고 15일 밝혔다.

조달서비스 이용 우수기관 평가는 조달청이 연간 조달서비스 이용 실적과 조달 정책 확산 기여도를 기준으로 지역별 상위 3개 기관을 선정·표창하는 제도다. 부산항만공사는 부산지방조달청 관할 기관 가운데 2025년 조달서비스 이용 실적이 가장 높은 기관으로 평가받았다.

부산항만공사는 전자조달시스템을 적극 활용해 계약 전 과정의 공정성과 투명성을 제고해 왔다. 특히 조달서비스를 통한 중소기업 제품 구매 실적을 전년 동기 대비 약 3.5배 확대하며 지역 중소기업의 판로 확대와 지역경제 활성화에 기여한 점에서 높은 평가를 받았다.

송상근 부산항만공사 사장은 “공정하고 투명한 조달 행정과 중소기업과의 상생 노력이 결실을 맺은 것 같아 뜻깊다”며 “앞으로도 조달서비스를 적극 활용해 계약 과정의 신뢰도를 높이고 지역경제에 실질적으로 기여하는 행정을 지속해 나가겠다”고 말했다.