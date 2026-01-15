신청부터 서비스 연계까지 원스톱 한부모·맞벌이 가정 지원 확대…추가 아동양육비 인상, 아이돌봄 지원대상 확대 결식우려아동 급식단가 1만 원 인상·장애인연금 2% 인상…생활 안정 뒷받침

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(이수희 구청장)는 2026년 달라지는 복지정책을 안내하며, 아이·청년·중장년·어르신·장애인까지 생애 전 주기에 걸친 세심한 지원체계를 강화하고 복지 사각지대를 줄이겠다고 밝혔다.

구는 주요 변경 사항으로 ▲의료·요양·돌봄을 연계한 ‘통합돌봄 지원사업’ 시행 ▲한부모가족 지원기준 완화 및 추가 아동양육비 인상, 학용품비 지원 확대 ▲아이돌봄 정부지원 대상 확대(기준 중위소득 250%까지) ▲결식우려아동 급식 단가 인상(1식 1만 원) ▲장애인연금 인상(2%) 및 아동·청소년 심리지원서비스 확대(기준 중위소득 160% 이하) ▲어르신 장수축하 및 시니어 여가 프로그램 확충 ▲보훈예우수당 인상(월 8만 원) 등을 포함한다고 밝혔다.

의료·요양·돌봄을 하나로…‘통합돌봄 지원사업’으로 생활 중심 전환

올해 강동구는 의료·요양·돌봄 서비스를 하나로 묶는 ‘통합돌봄 지원사업’을 시행해, 어르신과 중증장애인이 익숙한 내 집에서 건강하게 생활할 수 있도록 지원한다. 신청부터 판정, 서비스 연계까지 원스톱으로 제공되는 체계를 통해 ‘시설 중심’에서 ‘생활 중심’으로의 전환을 도모한다.

한부모가족 지원 더 두텁게…기준 완화·추가 아동양육비 인상

한부모가족을 향한 지원도 확대된다. 소득 기준이 완화돼 더 많은 가정이 제도의 보호를 받을 수 있도록 하고, 추가 아동양육비는 두 배로 인상한다. 학용품비 지원금액도 1만 원으로 늘려 양육·교육 부담을 함께 덜어줄 계획이다.

아이돌봄 확대·결식우려아동 급식 지원 강화…돌봄 공백 최소화

맞벌이·한부모·다자녀 가정의 돌봄 공백을 메우기 위해 아이돌봄 정부지원 대상은 기준 중위소득 250%까지 확대된다. 또한 결식우려아동을 위한 급식 단가를 1식 1만 원으로 인상해, 성장기 아동이 안정적으로 식사를 지원받을 수 있도록 뒷받침한다.

장애인·아동청소년 마음건강까지…생활 안정과 회복 지원

장애인연금 지급액은 2% 인상해 물가 상승 속에서도 기본적인 생활 안정을 지원한다. 아동·청소년의 마음 건강을 위한 심리지원서비스는 기준 중위소득 160% 이하까지 확대해, 정서적 어려움에 대한 조기 지원과 회복을 돕는다.

‘돌봄’을 넘어 ‘존중’으로…어르신 여가·보훈 예우 강화

강동구는 100세를 맞는 어르신에게 장수축하물품을 지급하는 신규 사업을 추진해, 장수를 개인을 넘어 공동체가 함께 축하하는 가치로 확장한다. 스크린 파크골프장 개장, 시니어문화센터 프로그램 확대, 서울디지털동행플라자 강동센터 운영 등을 통해 어르신의 삶을 ‘돌봄의 대상’에서 ‘활동의 주체’로 넓혀갈 계획이다.

국가를 위해 헌신한 분들에 대한 예우도 강화한다. 2026년 보훈예우수당을 월 8만 원으로 인상하고, 국가유공자 명절 및 보훈의 달 위문금, 독립운동 애국지사 유족 위문금 지급도 이어가며 일상에서 존중과 감사의 마음을 체감할 수 있도록 지원한다.

정부 제도개편과 연계…기초생활보장·주거·교육 지원 확대 안내

올해 정부 국민기초생활보장제도 개편과 연계해 기준 중위소득 및 급여기준 인상으로 수급 대상이 확대될 전망이다. 1인 가구 기준 중위소득은 약 256만 원 수준으로 조정되고, 생계급여 기준도 7% 안팎 인상된다. 청년의 근로·사업소득 공제는 34세까지 확대되는 등 일하는 청년이 제도에서 소외되지 않도록 보완되며, 어르신에게는 의료급여 부양비 폐지 등 부담 완화도 포함된다. 또한 임차가구 주거급여(평균 4.7% 인상)와 교육급여 교육활동지원비(약 6% 인상) 등 생활 현장과 맞닿은 지원도 함께 확대될 예정이다.

이수희 강동구청장은 “주민 한 분 한 분이 변화된 복지를 체감할 수 있도록 현장의 목소리를 계속 담아가겠다”며 “2026년 50만 구민들이 일상에서 더할 나위 없는 만족을 느끼고, 아이부터 어르신까지 모두가 행복한 강동을 만들겠다”고 말했다.