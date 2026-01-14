비상교육, 대학 역량관리 시스템 기반 AI 학습자 분석·진단 설루션 탑재 추진 싸이웍스와 플랫폼 연계 협력… 올비아 CL 기반 글로벌 확장 구조 마련

[헤럴드경제=홍석희 기자] 비상교육이 싸이웍스(SYWORKS)와 업무협약(MOU)을 체결하고, 글로벌 교육 플랫폼 ‘올비아 CL(AllviA Connect Learning)’을 중심으로 AI 기반 학습자 역량 분석·진단 설루션을 연계하는 협력에 나선다.

이번 협약을 통해 비상교육은 올비아 CL에 싸이웍스의 AI 기반 역량 진단·분석 설루션을 연동해 학습자의 성취 수준, 역량, 학습 행동 데이터를 정밀하게 분석하고, 이를 개인화된 학습 설계와 피드백으로 연결하는 AI 기반 학습 플랫폼으로 고도화할 계획이다.

비상교육의 글로벌 교육 사업 역량과 싸이웍스의 대학 현장 중심 AI 분석 기술이 결합되며, 국내외 고등교육 시장을 겨냥한 경쟁력 있는 AI 학습자 분석 생태계가 구축될 것으로 기대된다.

올비아 CL은 외부 콘텐츠 및 설루션을 모듈형으로 연동할 수 있는 AI 기반 SaaS형 교육 플랫폼으로, 온라인·오프라인·하이브리드 수업 환경을 모두 지원한다. AI 기반 대화형 학습 설루션 ‘AI SPEAK 2.0’과 개인 맞춤형 질의응답 및 학습 영상 추천을 제공하는 ‘AI 조교 에이전트’를 통해 학습자의 수준과 목표에 맞춘 개인화 학습 경험을 구현하고 있다. 여기에 학습자 역량 분석·진단 기능이 결합되면, 학습–평가–피드백–성장 관리까지 하나의 플랫폼에서 통합적으로 제공하는 AI 학습 환경으로 진화하게 된다.

싸이웍스(SYWORKS)는 주력 설루션인 학생역량관리시스템을 서울대학교, 연세대학교, 고려대학교 등 국내 50여 개 이상의 대학에 공급·운영해 온 IT 설루션 전문 기업으로, 대학 교육과정과 비교과 활동 전반에서 학습자 역량을 데이터 기반으로 진단·관리하는 기술력을 보유하고 있다.

김태훈 싸이웍스 대표는 “AI 기반 교육 시장이 빠르게 성장하는 가운데, 양사의 기술을 올비아 CL에 결합해 학습자 역량을 정밀하게 진단·분석할 수 있는 차세대 플랫폼을 구현하게 됐다”며 “앞으로 고등교육 시장을 중심으로 AI 기반 역량 관리 서비스를 국내외로 확장해 나가겠다”고 말했다.

노중일 비상교육 글로벌 컴퍼니 대표는 “이번 협력은 단순한 설루션 연동을 넘어, 학습자의 ‘실제 성장 데이터’를 기반으로 교육의 질을 혁신하는 플랫폼 전략의 핵심 단계”라며 “올비아 CL을 중심으로 AI 대화 학습, 콘텐츠, 역량 진단이 하나로 연결되는 글로벌 AI 교육 플랫폼을 구축해, 대학과 학습자가 체감할 수 있는 실질적인 학습 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.