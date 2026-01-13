[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]도기욱(60) 경북도의회 의원이 오는 6월 실시되는 제9회 전국동시지방선거에서 예천군수 출마를 공식 선언했다.

도 의원은 13일 오전 11시 경북도의회 다목적홀에서 기자회견을 열고 “예천은 찬란한 역사와 문화, 도청 이전이라는 기반을 갖췄음에도 이를 하나의 성장 전략으로 묶어내지 못한 채 정체를 겪고 있다”며 “이제는 단기사업에 머문 행정에서 벗어나 중장기 발전 방향을 제시해야 한다”고 출마 배경을 밝혔다.

이날 도 의원은 예천군의 현실에 대해 인구 감소와 청년 유출, 지역경제 침체를 언급하며 “예천은 경북 발전을 이끌 중심지로 성장할 충분한 잠재력을 가진 지역”이라며 변화의 필요성을 강조했다.

이어 군정 운영 방식에 대해서는 “공모를 따라다니는 행정에서 벗어나 지역의 미래를 먼저 그리는 전략 중심 군정으로 전환하겠다”고 말했다. 이어 “기획과 설계를 거쳐 현장에서 끝까지 실행하는 구조를 만들겠다”고 했다.

도시와 농촌을 결합한 지역경제 모델도 제시했다.

도청 신도시는 기업과 산업이 함께하는 첨단미래산업 도시로 키우고 원도심은 육상·양궁 훈련센터를 활용해 스포츠 메카로서의 위상을 강화하겠다는 구상이다.

청년창업 프리마켓은 일회성 행사가 아닌 상설 운영구조로 정착시켜 예천상설시장과 골목상권을 함께 살리겠다는 계획이라고 전했다.

이를 위해 지역경제 활성화, 청년 일자리 창출, 의료·교통·주거·문화관광 인프라 확충, 교육 중심도시 조성, 여성 정책 강화, 예산 1조원 시대를 주요 과제로 제시했다.

도기욱 경북도의원은 “예천의 문제는 할 수 없어서가 아니라 전략과 중장기 설계 없이 운영돼 왔기 때문”이라며 “말이 아니라 결과로 증명하는 군수가 되겠다”고 말했다.