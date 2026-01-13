[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 김창주 전 여수경실련 대표가 6·3 지방선거에서 여수시장 출마를 공식 선언했다.

김창주 전 대표는 13일 시청 브리핑룸에서 출마 기자회견을 열어 “지금의 여수는 무사안일과 탁상행정, 상상력 부재로 인해 민생과 지역경제가 무너지고 있다”며 “이제는 관료가 아니라 현장에서 경제를 살려본 경영자이면서 자치행정가가 여수를 이끌어야 할 때”라고 강조했다.

김 후보는 특히 여수의 장기 침체 원인으로 ▲관료 중심의 행정 ▲민간 투자 위축 ▲청년과 기업이 떠나는 구조 ▲산업구조 고착화를 지적하며 변화가 필요한 시점이라고 진단했다.

그는 “여수는 여전히 잠재력이 큰 도시지만, 잘못된 행정으로 기회를 잃고 있다”면서 “여수는 더 이상 중앙부처 출신 관료의 실험장이 되어서는 안되며 기업을 키워본 사람, 일자리를 만들어본 사람, 현장의 어려움을 아는 사람이 시장이 되어야 한다”고 말했다.

김 후보는 끝으로 “여수는 관광과 산업, 해양, 물류, 에너지, 문화가 동시에 성장할 수 있는 대한민국 최고의 입지”라며 “그 가능성을 행정이 막고 있는 지금의 구조를 반드시 바꾸겠다”의 포부를 밝혔다.

구봉중학교와 여수고, 연세대 법학과를 나온 김창주 전 대표는 여수경영인협회 회장, 여수경제정의실천시민연합 공동대표 등을 지냈고 현재는 (주)휴엔텍 대표이사, 비고리조트 등을 경영하고 있다.