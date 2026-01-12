[헤럴드경제=이상섭 기자] 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹을 받는 김병기 더불어민주당 의원이 12일 오후 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리위원회에 출석하고 있다.


