상하이 효과에 티몰 거래액 급증 온·오프라인 연계로 K-패션 존재감

무신사는 중국 시장 진출 100일(지난해 9월 19일~12월 27일) 만에 온·오프라인 통합 누적 거래액이 100억원을 돌파했다고 12일 밝혔다.

무신사는 온·오프라인 채널 간 시너지가 주효했다고 설명했다. 실제 티몰 내 무신사 스탠다드와 무신사 스토어 전체 거래액은 작년 9월 약 5억원에서 12월 44억원으로 9배 이상 확대됐다.

12월 상하이 매장 오픈을 기점으로 온라인 채널 합계 거래액도 최대치를 기록했다. 특히 ‘무신사 스토어 상하이 안푸루’가 문을 연 후 티몰 무신사 스토어의 거래액은 전월 대비 2배(107%) 이상 증가하며 월간 기준 역대 최대치를 경신했다.

온·오프라인을 연계한 상품 전략도 뚜렷한 성과를 내고 있다. 무신사 스탠다드의 베스트 셀러 ‘시티 레저 후디드 라이트 다운 재킷’은 티몰 무신사 스탠다드 플래그십 스토어에서 판매 1위에 올랐다. 오프라인 매장에서도 판매량 기준 압도적인 1위를 차지했다.

오프라인 매장의 초기 흥행도 두드러졌다. ‘무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점’과 ‘무신사 스토어 상하이 안푸루’는 시영업 기간을 포함한 26일 만인 지난달 31일 기준 합계 누적 방문객 10만명을 넘어섰다. 같은 기간 오프라인 거래액 역시 10억원을 넘겼다.

무신사는 오는 3월 상하이 난징둥루 신세계 신완센터(구 신세계 다이마루)에 추가 매장을 연다. 상반기에는 항저우 등 상하이 외 도시로 거점을 확대할 예정이다. 김진 기자