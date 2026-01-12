정철동 LGD 사장 간담회 “흑자 전환 넘어 압도적 기술력” OLED TV 패널 수성 첫째 목표 재료 개발 등 원가 혁신 지속 추진

정철동 LG디스플레이 사장이 “단순히 흑자 전환을 넘어 어떤 시장 환경에서도 흔들리지 않는 압도적 기술력을 갖추겠다”고 말했다.

정 사장은 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’ 현장에서 기자들과 만나 이같이 밝힌 뒤 “동시에 고객이 원하는 가격 경쟁력까지 갖춰 장기적으로 지속가능한 수익 구조를 만들 것”이라고 말했다.

정 사장은 “CES 현장에서 중국 회사를 돌아보니 OLED(유기발광다이오드)를 따라잡기 위해 LCD(액정표시장치)가 화질과 원가 방면에서 많은 노력을 하고 있다는 게 느껴졌다”며 “글로벌 디스플레이 시장에서 기술 리더십을 수성하기 위해 더 많은 노력을 해야겠다고 생각했다”고 소회를 밝혔다.

▶가격경쟁력 내세워 OLED 패널 수성=LG디스플레이의 첫째 목표는 OLED TV 패널 시장 수성이다. 정 사장은 “OLED TV 패널이 LCD보다 제조공정이 복잡하고 가격이 높지만 고객사가 부담을 느끼지 않으면서 프리미엄 이미지를 유지할 수 있는 기술을 개발해 고객사의 사업이 원활할 수 있도록 지원할 것”이라고 했다.

그러면서 그는 “이번에 선보인 SE 모델처럼 OLED의 프리미엄 가치는 계속 높여 나가고 가격은 낮춘 제품으로 고객사들이 어떤 LCD 패널과 놓고 봐도 가격 경쟁력을 갖출 수 있는 쪽으로 발전시킬 것”이라고 밝혔다.

대형·소형 OLED도 정 사장이 생각하고 있는 ‘비장의 무기’다. 고난도 기술력과 노하우가 필요해 중국을 대상으로 한 기술 차별화가 상대적으로 용이하기 때문이다. 두 개의 디스플레이를 하나로 대체할 수 있는 ‘듀얼뷰’ 기술 등도 고객의 비용 절감을 위한 기술로 정 사장은 소개했다.

LCD 사업분야도 확대하겠다는 방침도 밝혔다. 정 사장은 “과거에는 OLED가 훨씬 더 빨리 성장할 것이라 생각했는데 중국의 영향으로 고객들이 가격 경쟁력 확보가 급해지면서 LCD 제품에 대한 수요도 줄지 않고 있다”며 “앞으로 LCD와 OLED 양방향으로 기술을 발전시켜 고객 수요에 따라 넓은 선택의 폭을 제공할 것”이라고 설명했다.

최근 업계 화두인 IT용 OLED 시장 전망에 대한 질문에는 전략적 유연성을 강조했다. 정 사장은 “제품별로 요구되는 특성이 다른 만큼 시장 확대 속도에는 차이가 있을 것”이라며 “결국 차별화 기술과 가격 경쟁력을 모두 갖춘 제품이 시장 변화를 주도할 것이고, 시장 확대 가능성에 대비하고 있다”고 답했다.

투자는 선택과 집중 기조를 이어가고 있다. 필수 경상 투자와 R&D(연구·개발) 투자는 지속하고 있으며 지난해에는 미래 기술 경쟁력 확보를 위해 OLED 신기술 적기 준비 및 인프라 조성에 1조3000억원 상당의 투자를 결정했다. 단, 8.6세대 IT OLED 투자에 대해서는 “시장이 아직 규모가 충분히 크지 않아 기존 인프라로 대응할 계획”이라고 밝혔다.

▶AX 등 기술 통한 원가 혁신 박차=기술을 통한 원가 혁신도 거듭 강조했다. 정 사장은 “수율은 굉장히 높은 상황이라 경쟁력 있는 재료 개발 등 세계 최고의 OLED 1등 기술 개발을 통한 원가 혁신을 지향하고 있다”고 말했다.

AX(인공지능 전환)과 VD(가상 디자인)도 원가 혁신의 주요 방안이다. LG디스플레이는 사업 전 영역에서 자체 개발한 AI를 도입, 특히 공정 난이도가 높은 OLED 분야에서 AI 기반 생산 체계를 통해 연간 2000억원 이상의 비용 절감 효과를 거둔 바 있다. 개발 비용과 시간을 절약하기 위해 VD 뿐 아니라 로봇 도입도 구상 중이라고 밝혔다.

LG디스플레이는 이번 CES에서 휴머노이드 로봇용 OLED를 처음 공개하기도 했다. 정 사장은 기존 차량용 OLED 기술력을 기반으로 로봇 부분에서도 고객에게 차별화 가치를 제공할 수 있을 것이라고 언급했다.

그는 “휴머노이드 로봇쪽은 자동차 규격과 비슷한 부분이 있다”면서 “LG디스플레이의 차량용 디스플레이는 신뢰성이 높고, 휘어지기 쉬운 플라스틱 OLED를 통해 곡면 등을 충분히 커버할 수 있고, 새롭게 생겨날 고객 수요에 능동적으로 대응할 수 있다”고 자신감을 보였다. 정 사장은 “기술과 원가혁신, AX로 시황에 흔들리지 않고 꾸준하게 수익성을 만드는 방법을 찾아나가겠다”고 밝혔다.

라스베이거스=박지영 기자