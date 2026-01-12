GS 주유소 반경 5km 최저 유가 적용 연회비 1만원

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대카드와 GS칼텍스가 신개념 주유 카드인 ‘에너지플러스 현대카드’를 선보인다고 12일 밝혔다. 업계 최초로 주유 시 인근 지역 내 가장 저렴한 유가를 적용받을 수 있는 ‘최저가 보장 할인’ 혜택을 담은 것이 특징이다.

현대카드와 GS칼텍스는 주유 시 회원들의 편의를 강화하기 위해 ‘최저가 보장 할인’ 혜택을 제공한다. 거리가 멀더라도 낮은 가격에 주유할 수 있는 단골 주유소를 이용하거나, 이동 중 유가가 저렴한 주유소를 검색해 찾아가는 등의 번거로움을 겪는 운전자를 위해 고안한 혜택이다.

에너지플러스 현대카드는 전국 어느 GS칼텍스 주유소에서 주유하든 인근 지역 내 최저 유가를 적용 받을 수 있다. 최저가는 주유 당일 반경 5km 내 국내 4대 정유사(GS칼텍스·SK에너지·S-Oil·HD현대오일뱅크) 및 알뜰주유소의 각 주유소에서 판매 중인 동일 유종간 가격 비교를 통해 결정된다. 최저가 정보는 한국석유공사가 운영하는 유가 정보 포털 ‘오피넷(Opinet)’과 연동해 제공받는다.

GS칼텍스의 주유 간편 결제 서비스인 에너지플러스 앱을 통한 바로주유 서비스를 이용하면 결제금액의 5%를 추가로 할인받을 수 있다. 또한 주차를 포함해 세차·정비 등 큰 비용이 들어가는 차량 유지 관리 영역에서도 결제금액의 5% 할인 혜택을 누릴 수 있다. 에너지플러스 현대카드의 연회비는 1만원이며, 발급 즉시 에너지플러스 앱에 등록해 사용 가능하다.

현대카드 관계자는 “카드업계 최초로 선보이는 최저가 보장 할인 혜택은 주유 카드의 패러다임을 완전히 뒤바꾸는 혁신적인 혜택”이라며, “현대카드와 GS칼텍스는 에너지플러스 현대카드를 통해 고객의 더욱 편리한 주유 라이프를 위해 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 에너지플러스 앱의 바로주유 서비스는 주유 주문과 결제, 포인트 적립까지 한 번에 실행할 수 있는 간편 주유 서비스다. 현재 전국 GS칼텍스 주유소 약 2000개 중 1600여 곳의 주유소에서 바로주유 서비스를 이용할 수 있으며 매년 이용 가능 주유소가 늘어나고 있다.

에너지플러스 현대카드에 대한 자세한 사항은 현대카드 홈페이지 및 GS칼텍스 에너지플러스 앱에서 확인할 수 있다.