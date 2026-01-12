[헤럴드경제=박연수 기자] 편의점 세븐일레븐이 ‘퀵커머스’ 확대를 위한 대규모 할인 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다. 세븐일레븐은 퀵커머스를 올해 집중육성 카테고리 중 하나로 선정해 확대할 계획이다.

세븐일레븐은 배달앱과 연계한 할인 혜택으로 수요를 빠르게 흡수하고 있다. 세븐일레븐에 따르면 배달, 픽업 서비스 할인행사 기간 매출이 평일 대비 70% 높았다. 특히 음료, 도시락, 라면, 과자 카테고리와 1+1, 2+1 증정 행사 상품의 구매 수요가 높았다.

세븐일레븐은 이달 ‘배달앱’ 할인 혜택을 강화한다. 오는 30일까지 매주 목요일에서 일요일 ‘배달의민족’에서 배달 주문 시 최대 7000원 할인 혜택을 제공한다. ‘요기요’에서도 오는 31일까지 매주 주말과 일부 평일(13·14·21·27일) 최대 6000원까지 할인받을 수 있는 대규모 판촉 행사를 진행한다.

픽업 서비스 혜택도 마련했다. 배달의민족 픽업 주문 시 1만5000원 이상 구매 고객에게 3000원 할인 혜택을 제공하며, 요기요는 1만4900원 이상 구매 시 4000원 할인 혜택을 적용한다.

강혜린 세븐일레븐 O4O플랫폼팀장은 “이달 배달앱 연계 할인 행사를 통해 고객들이 더욱 편리하고 합리적으로 세븐일레븐 퀵커머스 서비스를 경험하길 기대한다”고 말했다.