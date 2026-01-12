윌비소프트와 손잡고 글로벌 교육 플랫폼 확장 가속 올비아 CL 중심으로 AI 솔루션 연계·공동 사업 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 비상교육이 교육 플랫폼 판을 다시 짠다. 비상교육은 에듀테크 기업 윌비소프트와 업무협약을 체결하고, 글로벌 교육 플랫폼 ‘올비아 CL(AllviA Connect Learning)’을 중심으로 AI 기반 교육 생태계 확장에 나선다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 비상교육은 올비아 CL에 윌비소프트의 AI 솔루션과 플랫폼을 연동하고, 이를 토대로 국내외 교육 시장을 겨냥한 공동 사업을 추진한다. 양사는 플랫폼 연계 모델을 단계적으로 검증하고, 글로벌 확장을 위한 시범 사업과 신규 비즈니스 발굴에도 협력할 계획이다.

현재 35개국에 진출해 있는 비상교육의 글로벌 사업 네트워크에 윌비소프트의 AI 기술력이 더해지면서, 플랫폼 경쟁력과 확장성이 동시에 강화될 것이라고 회사측은 기대했다.

올비아 CL은 외부 콘텐츠와 솔루션을 모듈형으로 결합할 수 있는 AI 기반 SaaS형 교육 플랫폼이다. 학습관리시스템(LMS)을 비롯해 이러닝 자동 생성, 화상 수업, AI 대화형 학습 서비스 ‘AI Speak 2.0’, AI 조교 에이전트 등을 제공하며 온·오프라인 수업 환경을 아우르는 것이 특징이다.

비상교육은 최근 국내 에듀테크 기업들과의 연이은 협약을 통해 개방형 교육 플랫폼 전략을 본격화하고 있다. 올비아 CL을 허브로 삼아 AI와 콘텐츠 기업을 잇는 생태계를 구축하겠다는 구상이다.

윌비소프트는 거대언어모델 기반 챗봇과 추천 엔진을 결합한 AI 학습 플랫폼 ‘사스다(SAASDA)’를 개발한 에듀테크 기업이다. 기업과 공공기관을 대상으로 AI 교육 솔루션과 디지털 학습 서비스를 제공하며 기술력을 축적해 왔다.

맹주수 윌비소프트 대표는 “글로벌 시장에서 영향력을 넓히고 있는 비상교육의 올비아 CL과 사스다의 AI 학습 플랫폼이 결합하면 의미 있는 시너지가 날 것”이라며 “플랫폼 기반 교육 사업 모델을 함께 선도해 나가겠다”고 말했다.

노중일 비상교육 글로벌컴퍼니 대표는 “AI 기반 에듀테크 플랫폼이 교육 현장의 핵심 인프라로 자리 잡고 있다”며 “국가와 기관별로 다른 교육 수요에 대응하기 위해 국내 에듀테크 기업들과 협력해 올비아 CL의 서비스와 솔루션을 단계적으로 확장해 나가겠다”고 밝혔다.