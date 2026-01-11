[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북과학대는 RISE평생직업교육의 하나인 통합돌봄 전문가 2급 자격과정 수강생들이 현장 체험 및 견학을 진행했다고 11일 밝혔다.

전날 구미시 금오종합사회복지관에서 열린 이번 프로그램의 참여자들은 노인·장애인·아동 관련 기관별 기능과 서비스 흐름을 직접 보고 경험했다.

이어 복지 현장실습 평가회를 갖고 통합돌봄 전문가로 필요한 실천 역량과 태도를 함께 점검하는 시간도 가졌다.

경북과학대 RISE사업단은 상담복지과·사회복지과·보건행정과 재학생 24명을 선발해 총 180시간의 통합돌봄전문가 양성과정을 운영했으며 수료 후 23명이 자격증을 취득해 지역 돌봄 인력으로 투입될 준비를 마쳤다.

류혜원 경북과학대 라이즈평생직업교육 팀장(상담복지과 교수)은 “이번 현장 중심 교육은 바로 현장에서 통합돌봄 업무를 수행할 수 있도록 실무 능력과 현장 적응력을 높이는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 현장 실습과 자격과정을 결합한 평생직업교육 모델을 확대해 지역 맞춤형 돌봄 전문인력을 지속적으로 양성하겠다”고 말했다.