[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 수성구는 지난해 중앙부처와 대구시 등이 실시한 각종 대외 평가에서 63건의 기관상을 수상해 총 23억7000만원의 인센티브를 확보했다고 11일 밝혔다.

이는 2021년 39건에서 2025년 63건으로 수상 실적이 크게 증가한 것이다.

지난해 중앙부처 주관 평가에서는 행정·문화·안전·복지 전 분야에서 성과를 냈다. 민원행정 발전 유공과 국가기록관리 평가, 전국 도서관 운영 유공 평가 등에서 국무총리 표창 3건을 수상했다.

지역 대표 캐릭터 ‘뚜비’는 대한민국 우수문화상품(K-RIBBON)에 선정돼 지역 콘텐츠 경쟁력을 인정받았다.

또 재난·복지 분야에서도 성과가 이어졌다. 구는 재난관리 평가 우수기관으로 선정됐으며 지역복지사업 평가 3년 연속 최우수, 노인맞춤돌봄서비스 및 전국민 마음투자 지원사업 평가 대상 등을 수상했다.

더불어 지방물가 안정관리와 청년 도전 지원사업 평가에서도 우수 지자체로 선정됐다.

대구 수성구청 관계자는 “이번 성과는 체계적인 성과 관리와 현장 중심 행정이 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 대외 평가와 연계한 전략적 구정 운영으로 구민이 체감하는 행정 성과를 이어가겠다”고 말했다.