“호크아이 공습 작전의 하나”

[헤럴드경제=김은희 기자] 미국이 10일(현지시간) 시리아에 있는 이슬람 극단주의 세력인 이슬람국가(ISIS·통칭 IS)를 겨냥해 공습을 단행했다.

중동 지역을 담당하는 미 중부사령부는 중부사와 파트너 병력이 이날 오후 12시 30분께(미 동부시간) 시리아 전역에서 다수 ISIS 표적을 상대로 대규모 공습을 펼쳤다고 밝혔다.

이번 공습은 지난달 19일 개시한 ‘호크아이 공습 작전’(OPERATION HAWKEYE STRIKE)의 하나다. 미국은 지난달 13일 시리아 중부 팔미라에서 미군과 시리아군이 ISIS의 기습 공격을 당해 미군 2명과 미국인 통역사가 숨지자 보복 차원에서 이 작전을 개시한 바 있다.

미국은 작전 개시 첫날 전투기, 공격 헬기, 포병을 동원해 시리아 중부 여러 지역에서 70곳이 넘는 목표물을 타격했고 이후에도 군사작전을 수행하고 있다.

아메드 알샤라 대통령이 이끄는 시리아 정부는 미국의 IS 소탕 작전에 협력하고 있다.

중부사는 “우리 전사들을 다치게 한다면 너희가 정의 구현을 피하려고 얼마나 열심히 노력하든 세계 어디서나 너희를 찾아서 죽이겠다”고 경고했다.