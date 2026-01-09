2030년까지 국고금 4분의1 디지털화폐 활용

[헤럴드경제=유동현·경예은 기자] 2026년 경제성장전략에는 오는 2030년까지 국고금의 4분의1을 디지털화폐 활용에 집행한다는 구상도 담겼다.

정부 보고서에 따르면 가령 전기차 충전 인프라를 구축 사업에 예금토큰을 시범 적용해 실증 사례를 오는 상반기 안에 창출하고 보조금·바우처 등 추가 사례를 발굴할 계획이다. 이를 위해 한국은행법, 국고금 관리법 등 개정을 추진해 지급·결제를 위한 법적 정비에 들어간다. 업무추진비 등을 예금토큰으로 지급하기 위해 전자지갑도 배포할 계획이다.

임병화 성균관대 경영전문대학원 교수는 “지금 담보로 활용할만한 것 중 가장 좋은게 사실 예금토큰”이라면서 “구조적으로도 안정적이고 한국은행은 입장에서도 예금토큰이 다 관리할 수 있는 범위기 때문”이라고 했다. 그러면서 “스테이블코인 새로운 형태라 법이 필요한 것이지만, 예금토큰은 발행 방식과 거래의 차이지 법적 지위 자체는 예금과 동일하다”고 부연했다.

예금토큰을 비롯해 향후 원화 스테이블코인이 도입되면 다양한 지원금의 형태가 될 수 있다. 예금토큰, 스테이블코인은 코딩을 통해 설계가 가능한 ‘프로그래머블 머니’(Programmable Money)이기 때문이다. 스마트 컨트랙트 기술을 기반으로 조건이 만족되면 자동으로 결제·송금되거나 특정 용도로만 사용 가능하게 설정할 수 있다. 행정 사업에도 활용성이 높다는 분석이다.

민병덕 더불어민주당 국회의원은 지난해 12월 헤럴드 글로벌 비즈 포럼(GBF)에서 “국가에서 돈을 지급하는데 지급 조건을 판별하는 데 막대한 행정 비용이 소모된다”며 “스테이블코인에 코딩으로 기준을 설정하면 쉽게 해결된다. 이처럼 국내 행정적 측면에서 훨씬 편리하다”고 주장했다.