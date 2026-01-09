이 대통령, ‘2026년 경제성장전략 국민보고회’ 주재

[헤럴드경제=서영상·전현건 기자] 이재명 대통령이 9일 “성장의 결실이 모두에게 귀속되지 않는 과거의 성장패러다임 벗어나서 국가가 성장하는 만큼 과실을 함께 누리는 경제 대도약을 실현하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 ‘2026년 경제성장전략 국민보고회’를 주재하고 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “올해 경제 상황은 잠재성장률을 약간 상회하는 2% 정도의 성장을 예상하고 있다”면서 “특히 반도체 등 전략사업 육성과 금융시장 정상화 정책들은 우리 경제의 강점을 한층 강화하고 새로운 도약을 이끌어낼 것이라 믿는다”고 말했다.

이어 “지금은 과거와 다른 소위 K자형 성장이라는 중대한 도전에 직면한 상황”이라면서 “무엇보다 이과정에서 나타날 양극화는 단순한 경기 차이가 아닌 시스템 구조적 질문으로 무겁게 받아들여야 한다”고 언급했다.

‘K자형’ 성장은 알파벳 K처럼 회복되는 사람은 빠르게 경기 침체에서 벗어나는 반면 그렇지 못한 사람은 여건이 악화된다는 의미다. 이른바 양극화가 더 심화되는 현상이다.

그러면서 이 대통령은 “노동시장에서 밖으로 밀려난 40만명의 청년들은 기업으로부터 경력을 요구받는데 누구도 책임지지 않고 있다”면서 “청년들의 현실을 국가적 위기로 엄중히 인식하고 특단의 대책을 마련해야 할 것”이라고 주문했다.

청와대는 이날 보고회에 대해 “2026년을 정치·경제·사회·문화·외교·안보 등 모든 분야에서 대도약의 원년으로 삼겠다는 목표 아래 경제 대도약을 실현하기 위한 범정부 차원의 종합전략인 ‘2026년 경제성장전략’을 국민께 보고드리고자 마련됐다”고 밝혔다.

행사에는 정부에서 김민석 국무총리를 비롯해 재정경제부와 과학기술정보통신부·교육부·행정안전부·농림축산식품부·산업통상부 장관 등 장·차관 23명이 참석했다.

민간에서는 K-식품·뷰티, 지역관광 관련 기업인, 중소·중견기업·소상공인과 청년 고용 관계자, 경제단체장, 그리고 이한주 경제인문사회연구회 이사장도 함께했다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 보고회에서 정부 합동 2026년 경제성장전략을 먼저 발표하고, 이어 올해 경제 대도약을 위한 핵심과제인 잠재성장률 반등과 국민균형성장 및 양극화 극복을 주제로 세션을 나눠 토론을 진행했다.

이날 발표되는 ‘2026년 경제성장전략’에는 ▷거시경제 적극 관리 ▷잠재성장률 반등 ▷국민균형성장 및 양극화 극복 ▷대도약 기반 강화 등 4대 분야, 15대 과제, 그리고 50대 세부 추진 과제가 포함됐다.

아울러 보고회에서는 현재 경제 상황에 대한 정부의 인식과 경제성장률 및 소비자물가 상승률 등 경제전망도 함께 발표됐다.

정부는 2026년 경제성장전략 마련에 앞서 지난해 11월 이 대통령이 주재한 국무회의에서 주요 골자를 두고 공개토론을 가진 바 있다.

이후 정부 부처와 공공기관 업무보고, 관계장관회의 등을 거쳐 세부 과제를 보완했다. 오늘 보고회는 이를 최종 확정해 발표하는 자리다.