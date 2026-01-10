에미넴, 2001년 ‘마샬 매더스’(The Marshall Mathers LP) 앨범 발매 조롱과 비하, 날 것의 고통과 전락의 인간이 만든 사운드…세계 최고 뮤지션 반열로 대체 불가능한 목소리와 존재감…대중음악 역사상 가장 많이 팔린 아티스트 중 한 명

“비참한데 눅눅하지 않다. 아픈데 질척이지 않는다.”

[헤럴드경제=김주리 기자] 고통에 빠진 인간은 연민을 일으킨다. 불운과 불행으로 추락한 인간 앞에서 우리는 ‘가련함’을 읽고, 망가진 얼굴과 삐딱한 태도에서 ‘안타까움’을 느낀다. 비참함의 주체가 타인이든 자신이든, 견딜 수 없는 괴로움과 전락이 자기 비하와 자기 연민, 혐오로 환원되는 것을 막기 위해, 인간은 그것을 설명 가능한 언어로 바꾸는 걸 반복한다.

이 과정에서 인간이 느끼는 비극은 대게 의미를 부여받는다. 실패는 교훈으로, 상처는 성장의 재료로, 추락은 서사의 한 장면으로 정리된다. 비극이 그대로 남아 있는 상태를 견디기 위해 고통은 미화되거나 경험이라는 이름으로 봉합된다.

하지만 모든 고통이 이처럼 ‘정리 가능한 감성’으로 환원되는 것은 아니다. 어떤 이는 전락에 대한 설명과 포장을 거부하고, 어떤 비참함도 교훈으로 포섭하지 않는다. 의미를 부여하지 않아도, 오히려 의미를 덧붙이지 않음으로써 고통을 더욱 또렷하게 만드는 방식을 택하는, 연민도 구원도 암시하지 않는 괴로움. 고통은 날 것 그대로 노출되고, 인간은 그 안에서 버티거나 무너지거나, 혹은 끝까지 서 있는다. 그리고 이같은 형태로 진통을 장식하는 방식은 역설적으로 각성과 강인함의 감각을 불러일으킨다. 추락했음에도 초라하지 않고, 망가졌음에도 불쌍해지지 않는, 미화도, 정제도, 초월도 없이 그대로 드러난 전락은 때때로 인간에 생명력을 불어넣는다.

에미넴(Eminem)의 음악은 이 지점에 서 있다. 그의 노래에는 포장도, 정당화도 없다. 전락은 전락인 채로, 분노는 분노인 채로, 망가짐은 망가짐 그대로 미화되지 않은 채 쏟아진다.

그런데 추하지 않다. 자기연민으로 흘러내리지도 않고 불쌍함으로 변형되지도 않는다. 숨길 틈 없이 드러난 상처와 노여움, 통제되지 않은 전락은, 해석하려 하지 않고, 초월하려 하지 않은 채, 그 상태 그대로 거칠게 드러나면서 역설적으로 괴물같은 에너지를 발생시킨다.

에미넴이 음악을 통해 택한 것이 바로 이 방식이다. 고통 그 자체를 끝까지 밀어붙이는 방식이 오히려 미학이 되는 지점. 에미넴은 그 위험한 경계 위에서 추락한 인간이 어떻게 강인해질 수 있는지를 증명한다.

“Well, I‘m back, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Fix your bent antenna, tune it in, and then I’m gonna Enter in, and up under your skin like a splinter (뭐 어쨌든, 내가 돌아왔어 구부러진 안테나 고치고, 주파수 맞춰도록 해 내가 곧 너의 피부 속으로 가시처럼 파고들 거야) - 에미넴, ‘위드아웃 미’(Without Me) 中 -

추락만큼 빠른, 숨 쉴 틈 없이 쏟아지는 리듬…듣는 이를 압도하는 카리스마의 정체

에미넴의 음악을 처음 접할 때 먼저 체감되는 것은 감정이 아니라 속도다. 그의 랩은 서사를 설명하기 전에 듣는 이를 끌어당기고, 압도시키며, 이해하기 전에 밀어붙인다. 박자는 촘촘하게 쪼개져 있고, 악센트는 과감하게 박힌다. 청자는 이 안에서 숨 쉴 여유조차 갖지 못한 채 압도당한다. 에미넴 음악의 리듬은 안정감을 주는 장치가 아닌, 전락의 감각을 가속하는 수단으로 작동한다.

그의 곡들은 대체로 ‘도입부의 여백’과 ‘본격적인 폭주’가 명확하게 분리돼 있다. 초반에는 단순한 비트와 여유, 혹은 멜로디로 템포를 조절해 긴장을 깔아두다가 어느 순간 밀도 있는 랩이 쏟아지며 듣는 이의 호흡을 끊어버린다. 이 전환은 감정을 고조시키는 역할도 하지만 좀 더 자세히는 ‘상태의 붕괴’로 이끄는 것에 가깝다. 숨 고를 틈없이 정확한 순간에 떨어지는 강력한 악센트가 박히며 이어지는 랩은 듣는 이로 하여금 전락의 속도를 있는 그대로 체감하게 만든다.

특히 에미넴의 악센트 처리는 그야말로 독보적인 수준인데, 그는 박자 위에 올라타는 대신 박을 찍어 누르듯이 발화한다. 이 악센트는 에미넴 곡이 가지고 있는 카타르시스의 핵심이다. 가볍게 흘러갈 수 있는 순간도 공격적인 타격감을 갖게 되며, 조롱과 분노, 자기파괴적인 정서가 리듬 안에서 폭발한다. ‘리얼 슬림 셰디’(The Real Slim Shady)에서 씨니컬함과 섬뜩함을 동시에 느끼게 하는 에너지는 그의 악센트의 압박에서 비롯된다.

‘러브 더 웨이 유 라이’(Love the Way You Lie) 역시 같은 구조를 공유한다. 구슬픈 멜로디를 깔아둔 채로 본격적인 랩 파트에서 통제되지 않은 채 쏟아지는 감정. 분노와 절규, 자기혐오가 한 덩어리로 밀려오며 듣는 이의 가슴을 망치로 쿵쿵 때려대는, 아찔할 정도의 악센트 조절과 감정 처리는 그 밀도로 인해 곡을 들으면서 느낀 감각을 잊혀지지 않게 만들며 ‘고통이 갖는 생명력’을 폭발적일 정도로 터뜨려버린다.

이 지점에서 에미넴의 음악은 흔한 ‘고통의 토로’와 결이 달라진다. 그의 랩은 상처를 정리하지 않고, 감정을 봉합하지도 않는다. 대신 전락의 속도를 마지막까지 유지한 채 오히려 더욱 강렬하게 밀어붙이는 방식을 택하는데, 숨막히는 리듬, 과감한 악센트, 쉼 없는 드라이브 속에서 고통은 미화되지 않고 생생하게 노출된다. 그리고 역설적으로 그 날 것의 상태가 강인함으로 전환되는 순간, 에미넴 특유의 ‘고통스러운 생명력’이 눈을 뜬다.

“And right now, there‘s a steel knife in my windpipe I can’t breathe, but I still fight while I can fight As long as the wrong feels right, it‘s like I’m in flight High off her love, drunk from her hate” (심지어 지금도 내 목에는 칼이 꽂혀있어 숨을 쉴 수 없어, 하지만 그래도 싸울 수 있을 때까지 싸울 거야 잘못된 것이 ‘옳다’고 느껴지는 한, 나는 하늘을 나는 것 같아 그녀의 사랑에 도취되고, 그녀의 증오에 취해 가네) - 에미넴, ‘러브 더 웨이 유 라이’ 中 -

“랩인데 멜로디가 느껴지네?”…선율 없는 선율, 그리고 에미넴의 ‘목소리’

에미넴의 랩을 듣다 보면 뜻을 정확히 따라가지 못하는 순간에도 음악이 ‘흐른다’는 감각이 따라온다. 듣는 이는 분명한 음정과 선율이 부재함에도 랩이 노래처럼 들리는 감각을 느끼는데, 이 멜로디감은 음높이가 아닌 강세와 리듬, 호흡과 발음의 배열에서 만들어진다.

그의 랩은 얼핏 규칙적인 듯 들리지만 실제로는 흐트러진 구조를 취하고 있다. 박 위에 정확히 올라가는 대신 살짝 앞서거나 뒤로 미끄러지고, 같은 패턴을 반복하다가 갑작스럽게 끊어낸다. 무분별하고 불균형한 듯 존재하는 질서, 이 ‘통제된 무질서’가 랩을 단순한 리듬 낭독이 아닌 살아 움직이는 선율처럼 느끼게 만드는 것이다.

여기에 결정적인 역할을 하는 것이 에미넴의 목소리 그 자체다. 그의 톤은 기본적으로 얇고 날카롭다. 힙합에서 흔히 기대되는 묵직한 저음, 이른바 ‘빅 대디’같은 안정적인 울림과는 정반대로, 마치 전장의 한가운데서 피 흘리며 살아 숨쉬고 있는 신경처럼 예민하고 팽팽하다. 이 얇은 음색은 단어 하나하나를 면도날처럼 세워 전달하며 특유의 발음 각을 더욱 또렷하게 만든다.

이 때문에 에미넴의 랩은 단어와 리듬의 ‘전달’이 아닌 ‘찌르기’에 가깝다. 발음은 둔탁하게 흐르지 않고, 끊어지고, 긁히고, 튀어오른다. 강세가 찍히는 순간마다 리듬은 타격감을 얻고, 그 연속이 곧 하나의 선율로 인식된다. 멜로디를 부르지 않는데도 선율이 느껴지는 이유다. 이는 노래하는 랩이 아닌, 발화 자체가 음악이 되는 방식에 가깝다.

그리고 이 선율 없는 선율은 에미넴의 고통을 더욱 생생하게 만든다. 그래서 그의 음악은 서늘한 동시에 뜨겁고, 날카로운 동시에 중독적이다. 그 결과 탄생하는 것은 아름답게 정돈된 선율이 아니라 듣는 이를 계속 붙잡아두는 불안정한 음악적 중력이다.

“To formulate a plot or end up in jail or shot Success is my only motherfuXXXX‘ option, failure’s not So here I go, it‘s my shot, feet, fail me not This may be the only opportunity that I got” (음모를 꾸미든지, 감옥에서 삶을 끝내든지, 총에 맞든지 성공만이 내 유일한 빌어먹을 선택지야, 실패는 없어 그래, 이제 시작이지. 내 기회, 발걸음, 날 실망시키지마 이건 내 유일한 기회일 지도 모르니까) - 에미넴, ‘루즈 유어 셀프’(Lose Yourself) 中 -

구원도, 미화도, 속죄도 없다…중독과 카타르시스, 그리고 뒤늦게 따라오는 ‘뒤숭숭함’

에미넴의 곡을 듣는 경험을 요약하자면, 처음에는 시원하다. 리듬은 빠르고, 악센트는 날카롭고, 감정은 폭발한다. 숨이 막힐 정도로 몰아치는 랩 속에서 듣는 이는 압도당하면서 해방감을 느낀다. 억눌린 감정이 대신 발화되는 듯한 카타르시스. 마치 누군가가 대신 욕을 해주고, 대신 분노해주고, 대신 절규해주는 듯한 쾌감이 순간적으로 밀려온다.

그러나 곡이 끝난 뒤 남는 감각은 미묘하게 뒤숭숭하다. 귀는 시원한데 가슴 한편이 묘하게 찜찜하다. 속은 후련한데 마음 어딘가 조용히 아리다.

에미넴의 음악은 언제나 ‘전락의 잔상’을 남긴다. 고통이 정리되지 않은 채 흘러가고, 분노가 봉합되지 않은 채 방치되며, 절규가 해소되지 않은 채 공기 속에 남는다. 듣는 순간에는 분명 후련한데, 듣고 나면 설명하기 어려운 괴로움이 잔향처럼 따라붙는다. 그의 음악은 위로하지도 않고, 달래지도 않으며, 구원을 약속하지도 않는다. 대신 고통이 얼마나 깊고, 얼마나 오래 지속되는지를 끝까지 보여준다.

그럼에도 우리는 그의 음악을 반복해서 듣는다. ‘루즈 유어셀프’(Lose Yourself)에서 그는 인생을 걸고 기회를 움켜쥐려는 절박함을, ‘러브 더 웨이 유 라이’에서는 파괴적인 사랑과 자기혐오를 그 어떤 장치도 없이 목소리와 가사, 리듬으로 밀어붙인다. 이 곡들에는 ‘안전장치’가 없다. 감정을 완충해줄 거리도, 해석을 대신해줄 은유도 없다. 그저 존재를 걸고 내지르는 발화만이 남아있다.

그렇기에 에미넴의 음악은 상당히 중독적이다. 고통이 정제되지 않았기에 자극적이고, 전락이 미화되지 않았기에 강렬하다. 듣는 이는 그의 음악 속에서 타인의 비극을 관조하는 게 아니라 그의 괴로움 한복판으로 끌려 들어가는 체험을 한다. 고통을 ‘이해하는’ 위치가 아니라, 고통을 ‘체감하는’ 위치에 놓여진다.

즉 중독성은 쾌락에서 오지 않는다. 불편함, 찜찜함, 미세한 통증, 그리고 경외에 가까운 감정에서 비롯된다고 보는 쪽에 가깝다. 한 인간이 이렇게까지 망가질 수 있다는 사실, 그러나 동시에 이렇게까지 살아 있을 수 있다는 감각이 만들어내는 모순과 긴장이 듣는 이를 음악이 끝난 후에도 붙잡아 둔다.

이 지점에서 에미넴은 독특한 포지션을 갖게 된다.

날 것의 고통을 그의 방식으로 노출하기에, 역설적으로 ‘인간을 초월했지만 그럼에도 인간’이라는 독특한 감명을 준다. 추락했는데 무너지지 않았고, 망가졌는데 사라지지 않았으며, 지독한 고통 속에서도 여전히 살아 움직이는 인간의 감각이 탈인간적으로 선명하게 남아 있기 때문이다. 고통 위에 올라서 신이 되려하지 않지만, 고통 안에서 살아 있는 인간. 그렇기에 더 인간적으로, 더 위험하게, 더 끈질기게 듣는 이를 끌어당긴다. 그리고 우리는 그가 표현하는 비참함과 고통 속에서, 그럼에도 인간이 얼마나 집요하게 살아남는지를 목격한다.

에미넴의 음악을 듣고 나면 메세지도, 교훈도, 감동도 남지 않는다. 남는 것은 감각이다. 인간이 얼마나 깊은 곳까지 떨어질 수 있는지, 그리고 그 깊이에서조차 소멸하지 않고 남아 있는 생의 밀도에 대한 체감이다.

그의 고통은 방향을 갖지 않는다. 나아가거나 극복하려 들지 않고, 의미를 만들기 위해 자신을 가공하지도 않는다. 그래서 그의 음악은 듣는 이의 삶을 개선하지도, 관점을 바꾸지도 않는다. 대신 에미넴은 인간이 그토록 불안정한 상태로도 계속 살아갈 수 있는지를 보여준다. 에미넴의 랩은 해답이 아니라 증거다.

우리가 그의 음악에서 느끼는 강렬함은 그가 고통을 남용하지 않기 때문에 발생한다. 고통을 설득의 재료로 삼지 않고, 정체성의 무기로 치환하지 않으며, 영웅 서사의 연료로도 소비하지 않는다. 그는 고통을 통제하지 않은 채 그대로 내던지고, 결과를 감당한다. 그리고 그 무모함이 오히려 신뢰를 만든다.

그렇기에 에미넴은 존경의 대상인 동시에 경계의 대상이 된다. 그의 삶을 따라가고 싶지 않지만 눈을 떼기 어려운 존재. 에미넴이 보여주는 것은 ‘이렇게 살면 된다’가 아니라 ‘이렇게까지도 인간은 살아있다’는 사실이다. 그 지점에서 그의 음악을 생생히 살아있고, 위험하고, 또 경외스럽다.

에미넴의 음악을 듣는 이들이 그의 음악에 끌리는 이유는, 더 나은 인간이 되는 법을 배우고 싶어서가 아닌, 망가진 상태에서도 끝까지 남아 있는 인간의 감각을 확인하고 싶어서일지도 모른다. 설명되지 않은 채로 남아 있는 고통, 정리되지 않은 채로 계속 뛰는 심장, 그 불완전한 상태 자체가 ‘살아 있다’는 증거라는 사실을.

에미넴의 음악은 말한다. 인간은 구원받지 않아도, 의미를 찾지 않아도, 학대당하고, 방치돼도, 끝까지 서 있을 수 있다고.