‘CES 2026으로 본 미래 산업 트렌드’ 보고서 발간 핵심 키워드 “헬스테크∙오픈생태계∙로봇∙자율주행∙에너지”

[헤럴드경제=노아름 기자] 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 ICT 융합 전시회 ‘CES 2026’에서는 미래 혁신을 이끌어갈 다양한 기술과 신제품이 공개됐다. 삼정KPMG는 붉은 말의 해를 맞아 이번 CES 2026의 핵심 키워드로로 ‘H∙O∙R∙S∙E’를 제시했다.

삼정KPMG는 9일 CES 2026의 주요 기술과 산업 변화를 종합적으로 분석한 보고서 ‘CES 2026으로 본 미래 산업 트렌드’를 발간하고, 글로벌 기술·산업 패러다임의 변화를 조망했다.

삼정KPMG는 보고서를 통해 ‘헬스테크∙오픈생태계∙로봇∙자율주행∙에너지(H∙O∙R∙S∙E)’에 주목했다. 특히 산업 간 융합이 가속화되는 가운데, 올해 CES에서는 디지털 헬스를 중심으로 한 헬스테크(Health-tech) 제품이 대거 공개됐다.

아울러 보고서는 기업 간 협업을 기반으로 한 개방형 생태계가 CES 전반에서 두드러졌다고 분석했다. 또한 로봇과 인공지능(AI)이 결합한 피지컬 AI가 본격적으로 떠오르며 산업 현장은 물론 일상 생활까지 AI의 활용 영역이 한층 넓어졌다는 진단이다. 이와 함께 자율주행(Self-driving)을 중심으로 한 모빌리티 기술이 관심을 끌며, 엔비디아가 오픈소스로 공개한 자율주행 플랫폼 ‘알파마요’ 등에 이목이 집중됐다. 대규모 전력 수요 증가에 따른 에너지 이슈 역시 주요 화두로 부상했다.

특히 삼정KPMG는 이번 CES 2026에서 혁신상 심사위원으로 참여해, 전시 전반의 기술 트렌드와 이슈를 심사위원 관점에서 분석한 인사이트를 보고서에 담았다. CES 2026의 기술 흐름은 산업 패러다임 전환을 주도하는 ‘게임 체인저’ 기술 4가지와 산업 확산 및 생태계 성장을 촉진하는 ‘확산 기술’ 6가지로 구분해, 총 10대 트렌드로 정리됐다.

산업 구조를 근본적으로 변화시킬 ‘게임 체인저’ 기술로는 ▷AI ▷로봇 ▷공간 컴퓨팅 ▷스페이스 테크가 제시됐다. 산업 전반의 활용 확대와 시장 성장을 견인하는 ‘확산 기술’로는 ▷스마트홈 ▷디지털 헬스 ▷모빌리티 ▷라이프스타일 테크 ▷핀테크 ▷환경·사회·지배구조(ESG)가 CES 2026에서 주목받은 주요 분야로 꼽혔다.

AI 분야에서는 기술 고도화와 함께 AI 에이전트를 활용한 서비스 확산이 본격화되며, 기업용 AI와 스마트시티 등 실제 산업 환경에서의 적용 사례가 다수 공개됐다. 이는 AI 생태계 확장과 수익화를 위한 전략이 본궤도에 진입했음을 보여준다.

로봇 분야에서는 AI와 로보틱스가 결합된 ‘피지컬 AI’가 핵심 키워드로 떠오르며, 휴머노이드 로봇을 중심으로 한 기술 경쟁과 글로벌 파트너십이 확대됐다. 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’와 어질리티 로보틱스 등 글로벌 기업과 국내 산학연 연합의 기술 전시도 큰 관심을 모았다. LG전자가 공개한 홈로봇 ‘LG 클로이드’ 등 가전 제어와 가사 수행이 가능한 로봇 또한 주목을 받았다.

모빌리티 분야에서는 자율주행 기술 진화와 함께 로보택시 등 AI 기반 서비스 혁신이 가속화됐으며, 차량 디스플레이 등 차세대 모빌리티 플랫폼 기술도 주요 흐름으로 부각됐다. 디지털 헬스 분야에서는 AI·빅데이터 기반 개인 맞춤형 및 예측형 헬스케어가 확대되며 미래 의료 모델로서의 가능성이 제시됐다.

스마트홈 분야에서는 AI 기반 기기 간 연결성이 강화되며, 일상 전반의 편의성과 사용자 경험을 혁신하는 다양한 홈 솔루션이 소개됐다. 공간 컴퓨팅 분야에서는 확장현실(XR) 디바이스 성능 고도화에 따라 미디어·엔터테인먼트를 넘어 헬스케어, 유통, 모빌리티 등 산업 전반으로 적용 범위가 확장되는 흐름이 나타났다.

핀테크 분야에서는 금융 산업 전반에서 AI 도입이 확산되며, AI 에이전트 기반 금융 서비스와 함께 사이버 보안의 중요성이 한층 강조됐다. 패션·뷰티·푸드·펫테크 등 소비자 일상에 첨단 기술을 접목한 라이프스타일 테크 분야 역시 대기업과 스타트업을 중심으로 참여가 확대되는 양상을 보였다.

스페이스 테크 분야에서는 재사용 로켓 등 우주 발사체와 인공위성 활용 확대를 중심으로 우주 기술의 상용화 가능성이 부상했다. ESG 영역에서는 AI 확산에 따른 전력 수요 증가로 ‘에너지’가 핵심 과제로 떠올랐으며, 저전력 기술과 AI 기반 전력망 운영 전략이 주요 트렌드로 소개됐다.

삼정KPMG 테크놀로지 산업 리더 염승훈 부대표는 “피지컬 AI를 중심으로 한 ‘보이는 AI’와 인간 삶 모든 곳에 산소처럼 존재하는 ‘보이지 않는 AI’가 동시에 공존하고 고도화되는 흐름이 확인됐다”고 말했다. 또한 “AI·양자 등 첨단 기술을 집중 조명한 공간인 ‘CES 파운드리’의 신설은 전년도 CES와 차별화되는 주요 특징”이라고 덧붙였다.