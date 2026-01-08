충북 청주의 1인 미용숍 여사장의 고충 “남자 관리 안 한다” 거절에 “찾아가겠다” 출동 경찰 “변태같다, 스토킹 범죄에 해당”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 1인 미용숍을 운영하는 한 여 사장이 80대 노인으로부터 민감 부위의 착색을 없애 달라는 요청을 받고 경찰에 신고까지 한 사연이 전해졌다. 노인은 남성 착색 관리는 하지 않는다는 가게의 설명에도 불구하고, 줄기차게 연락을 해왔다고 한다.

충북 청주에서 여성 전용 반영구 화장 등 1인 미용숍을 운영하는 제보자 A씨는 지난 7일 JTBC ‘사건반장’에 제보한 방송에서 이같은 고충을 전했다.

A씨에 따르면 지난달 6일 가게로 전화를 한 한 할아버지가 “허벅지 안쪽 부위를 관리받고 싶다”고 했다.

이에 A씨가 “남자 관리는 안 한다”고 거절했지만, 할아버지는 “내일 오후 4시에 가겠다”며 일방적으로 통보했다.

다음날 A씨는 다시 문자메시지로 “남자 허벅지 안쪽 부위는 시술 및 상담하지 않는다”며 다시 한번 거절했다.

이후 퇴근한 A씨는 집에서 가게 폐쇄회로(CC)TV를 지켜보다 깜짝 놀랐다. 이날 오후 4시 6분쯤 할아버지가 검은 모자에 안경, 마스크, 장갑까지 끼고 가게 안을 쳐다보고 문도 당기는 모습이 포착된 것이다.

할아버지는 가게에 세 번이나 전화를 걸었고, A씨가 전화를 받지 않자 약 4분 정도 서성이다 사라졌다.

A씨는 이후 독감에 걸려 2주가량 일을 쉬었다. 지난달 29일 오랜만에 가게 문을 연 A씨는 다시 할아버지로부터 전화가 오자 두려움을 느껴 경찰에 신고했다.

가게로 출동한 경찰은 “변태 같다”면서 “스토킹 범죄에 해당하니 (할아버지에게) 연락하거나 찾아오지 말라고 문자메시지를 남기고 전화도 해주겠다”고 말했다.

A씨는 노인이 80~90대이며 A씨 가게와 가까운 곳에 혼자 살고 있다는 말을 전해 들었다. A씨가 할아버지의 성범죄 이력과 거주지에 관해 물었지만, 경찰은 개인정보라 알려줄 수 없다고 했다.