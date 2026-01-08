아바도 신임 음악감독 취임 간담회 “한국 작곡가들과 작업 기대돼”

한국 오케스트라가 처음으로 이탈리아의 ‘음악 명가’ 아바도 가문을 품었다. 정명훈 지휘자가 동양인 최초 음악감독으로 선임된 라 스칼라가 자리한 곳. 여기 밀라노의 베르디 음악원에서 50여년 교수로 후학을 양성했고, 이탈리아 최초의 ‘바로크 현악 오케스트라’를 이끈 미켈란젤로 아바도(1900~1979)의 자녀들은 지금도 ‘아바도 가문’의 명성을 이어가고 있다.

로베르토 아바도(사진) 국립심포니오케스트라의 신임 음악감독 역시 마찬가지다. 그의 아버지는 피아니스트이자 작곡가, 베르디 음악원 교수였던 마르첼로 아바도(1926~2020)이며, 삼촌은 세계적인 ‘지휘 거장’ 클라우디오 아바도다.

취임 연주회를 앞두고 일찌감치 한국을 찾은 로베르토 아바도 음악감독은 7일 기자간담회에서 “알레그로, 아다지오, 포르테…. 음악 용어의 상당수는 이탈리아어다. 클래식 음악이 탄생하고 발전한 이탈리아 음악에 대한 자부심을 느낀다”며 “그런 이탈리아 음악의 역사에 아바도 가문이 속해 있다는 것이 기쁘다”고 말했다.

아바도 감독이 국립심포니오케스트라아의 음악감독으로 선임되며 가장 관심이 모아진 것도 단연 그의 집안 배경이다. 국립심포니오케스트라와는 2023년 벨리니 오페라 ‘노르마’, 2025년 베르디 ‘레퀴엠’으로 호흡을 맞춰 정교하게 직조된 무대를 선보였기에 이미 음악성은 검증됐다.

아바도 감독은 이날 “음악은 우리 가족에게 공기와 같았다”면서 “특히 클라우디오 삼촌은 ‘음악에서 가장 중요한 건 듣는 것’이라고 하셨다. 서로의 소리를 듣는 것, 그것은 음악을 넘어 인류에게 가장 중요한 가치”라고 강조했다.

국립심포니오케스트라와의 첫 만남은 ‘노르마’를 지휘하면서였다. 그는 “벨리니의 음악을 다룰 땐 프레이징의 유연성이 굉장히 중요한데 내 생각들을 이 악단이 바로 구현해 굉장히 놀랐다”고 회고했다. 그는 지난해 3월 엄청난 호평을 받은 베르디 ‘레퀴엠’ 공연 이후 국립심포니로부터 음악감독 자리를 제안받았다.

“지금 유럽에선 한국을 향한 열기가 있었습니다. 영화, 팝 음악뿐 아니라 클래식 음악에서도 그랬죠. 전 세계 오케스트라에서 한국 음악가들을 늘 만날 수 있고 한국의 모든 것에 관심을 기울여요. 이곳에 올 수 있어 기쁩니다.”

아바도는 오는 11일 예술의전당에서 취임연주회 ‘차갑고도 뜨거운’으로 한국 관객들과 만난다. 고승희 기자