숲길 울진·태안 등 부분 개통 탐방개시

[헤럴드경제=함영훈 기자] 기존의 4500㎞ 코리아둘레길(해파랑,남파랑,서해랑,DMZ평화의길)과는 별도로 충남 태안 안면도에서 경북 울진까지 동서로 이어지는 849㎞ 구간에 동서트레일 숲길이 연결되고 있다.

산림청 2만㎞ 숲길 조성사업의 핵심이 동서트레일이다. 2027년 완전히 연결되는 동서트레일은 울진-봉화-영주-(단양-충주-제천/ 또는 예천-문경)-괴산-보은-청주-대전-세종-공주-청양-홍성-예산-당진-서산-태안-안면도로 이어진다.

구간 번호는 서쪽에서 동쪽으로 붙여졌는데, 안면도가 1구간이고 55구간이 관동팔경 중 하나인 울진 망양정이다. 울진 등 일부 구간은 지난해 말 부터 부분 탐방이 시작돼 올해 본격적인 트레길족을 맞는다.

정부는 동서트레일 외에, 서울둘레길, 당진내포, 울릉도, 덕유산, 낙동강, 지리산, 남도오백리역사숲을 거점으로 한 숲길도 조성중이다.

또, 기존 코리아둘레길 중 바다 3면(동·남·서) 걷기여행 코스와 평행으로 가는 내륙숲길로, ▷해파랑쪽: 백두대간 트레일(설악산,대관령)+낙동정맥트레일(울진금강송소나무숲길, 영남알프스) ▷남파랑쪽: 남부횡단트레일 ▷서해랑쪽: 서부종단트레일을 개척하고 있다.

이들 숲길의 총길이는 1만9871㎞(DMZ 평화의 길은 코리아둘레길과 중복)에 달할 것으로 보인다. 산촌 거점 마을 107곳, 마을기업 8곳, 야영장 143개곳도 조성한다.

정부는 연간 300여만명이 숲길 여행을 즐기게 되며, 이로 인해 3500명 가량의 고용이 창출될 것으로 내다봤다.

동서트레일(849㎞)의 경우 울진 망양정~중섬교까지 15.7㎞ 구간에 대한 작업이 완료돼 현재 시범 트레일이 진행중이다.

산림청은 오는 2027년까지 진행될 이번 숲길조성 계획에 ‘100대 명산’, ‘다른 부처·기관이 지정한 산악 걷기여행길’과의 연결을 포함하기로 했다. 아울러 각 숲길과 구간에 트레킹 난이도를 표시해 내,외국인 관광객이 자기 상태에 맞춰 선택토록 할 방침이다.

코리아둘레길과 겹치는 비무장지대(DMZ) 및 민통선에는 평화의 숲길 프로그램을 운영할 계획이다.

안전사고에 대비해 산림항공본부 소속 산악구조대(12개 구조대 49명)와 대한산악구조협회(17개 지부 700명)와의 유기적인 협력체계도 갖추게 된다.

산림청은 지난 10월 13일부터 총 17개 구간, 244km(1~4구간 충남 태안, 9~12구간 충남 홍성·예산, 47~55구간 경북 봉화·울진)을 대상으로 시범 개통을 시작했다.

탐방객은 산림청의 ‘숲나들e’ 홈페이지를 통해 세부 정보 확인 및 대피소 예약이 가능하다.

산림청은 이번 시범 운영을 통해 탐방객 의견을 수렴하고, 운영 체계와 안전관리, 정보 제공 방안을 보완해 2027년 전 구간 정식 개통을 목표로 하고 있다.

정식 개통 이후에는 우리나라의 역사·문화·생활과 연계한 ‘K-장거리 트레일’로 운영할 계획이다.

특히 울진 구간(52~55구간)은 산림유전자원보호구역 내 생태계 보전을 위해 주 1회(매주 금요일 출발, 다음 주 월요일 도착)만 양방향으로 운영된다. 해당 구간은 가이드 동반 탐방으로만 진행되며, 52구간(울진 금강송면 전곡리 315-3)과 55구간(울진 근남면 산포리 745-1)에서 각각 출발한다.

탐방을 희망하는 경우, 매주 수요일까지 숲나들e 홈페이지에서 사전 예약을 완료해야 한다.