만 60세 이상이면 소득 관계없이 참여 가능

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 노원구(구청장 오승록)가 소득과 나이 기준의 문턱을 낮춘 ‘노원형 어르신일자리 사업’ 참여자를 모집 중이라고 밝혔다.

노원구는 서울시 자치구 가운데 65세 이상 어르신 인구가 세 번째로 많은 지역으로, 고령 인구 비중이 지속해서 증가하고 있다.

구는 지난 2023년부터 만 60세 이상 어르신이라면 소득과 무관하게 참여할 수 있는 ‘노원형 어르신일자리’를 별도로 운영하고 있다. 일할 의지와 역량이 있음에도 기존 제도적 기준으로 참여가 어려웠던 어르신들의 사회활동 기회를 확대하기 위해서다.

노원형 어르신일자리 사업은 지역 환경 개선과 공공가치 실현을 동시에 도모한다. 어르신들은 ‘클린지킴이단’으로 활동하며 동네 뒷골목 청소, 불법 광고물 제거, 역 주변 집중 청소 등 생활밀착형 환경정비 업무를 수행한다.

하루 2시간, 월 15일 진행되는 활동은 어르신의 신체 부담을 최소화하면서도 규칙적인 외부 활동을 가능하게 해 일상 속 건강관리와 사회적 관계 회복에 실질적인 도움을 준다.

사업은 올해 2월부터 11월까지 10개월간 진행된다. 참여를 원하는 어르신은 거주지 동 주민센터를 방문하면 된다. 모집은 오는 12일부터 16일까지이며 면접을 거쳐 오는 28일 최종합격자를 발표한다.

오승록 노원구청장은 “노원형 어르신일자리는 소득이나 조건과 관계없이 일하고 싶은 어르신의 사회참여 기회를 넓히기 위한 구의 자체 정책”이라며 “앞으로도 어르신들께서 지역사회의 일원으로 활동할 수 있도록 실질적인 일자리 정책을 꾸준히 추진해 나가겠다”고 말했다.