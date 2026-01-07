한은, 가상자산 전이효과 지수 첫 분석 주식시장은 한국이 0.5%, 해외 3.2% 외환·채권도 한국, 해외 대비 낮아 해외 기관 참여 효과, 한국은 개인 중심

[헤럴드경제=유동현 기자] 국내 가상자산 변동성이 주식 시장에 미치는 영향은 글로벌 대비 6분의1 수준으로 파악됐다. 가상자산과 국내 주식 간 상관성이 낮다는 의미로, 아직 기관투자자 참여 및 상품 개발이 제한된 환경 영향으로 풀이된다.

7일 한국은행 2025년 하반기 금융안정보고서에 따르면 국내 가상자산 시장의 주식시장 전이효과 지수(평시 기준)는 0.5%로 집계됐다. 글로벌 가상자산 시장의 주식 전이효과 지수는 이보다 높은 3.2%로 나타났다. 전이효과 지수는 금융시장의 고유변동성이 다른 시장으로 전달되는 정도를 숫자로 나타낸 개념이다. 즉, 가상자산 시세가 급등락할 경우, 주식 시장에 미치는 영향력은 국내에서 해외 대비 상대적으로 낮다는 의미다.

한국은행은 이번 금융안정보고서를 통해 가상자산 전이효과 지수를 처음 분석했다. 전이효과를 분석하는 데 쓰이는 일반적인 ‘VAR 모형’이 접목됐다. VAR 모형은 전체 변동성을 다른 변수 충격으로 설명되는 변동성으로 나누는 산식이다.

국내 외환·채권시장에서도 가상자산과 상관성은 해외 대비 낮았다. 글로벌 가상자산 시장의 외환 및 채권시장 전이효과 지수(평시 기준)는 각각 0.5%, 0.3%였지만, 한국은 각 0.3%, 0.2%로 집계됐다.

국내 가상자산 변동성이 주식·외환·채권 시장에 미치는 영향력이 낮은 이유로는 개인투자자 위주 시장과 현물 중심의 단일 상품 구조가 꼽힌다. 국내 법인·기관투자자의 가상자산 투자는 제한됐고 상장지수펀드(ETF)를 비롯한 다양한 가상자산 기반 상품 개발이 불가능하다. 개인이 주로 비트코인, 이더리움 등 가상자산 현물을 매매하는 단일 시장 형태인 것이다. 반면 미국 등 해외는 법인과 기관의 참여가 가능한 데다 가상자산 현물 ETF로 시장 형태가 분화됐다. 가상자산이 전통 금융과 연계되면서 동조화 현상이 커졌다는 분석이다.

가상자산 변동성이 실제 주식에 영향을 미치는 방식은 다양하다. 가령 비트코인이 급격히 하락하면 기관은 포트폴리오상 대차대조표 대응을 해야 하고, 건성성을 높이기 위해 주식 등 위험자산을 조정한다. 가상자산 시장 투자심리가 흔들리면, 위험회피 심리에 따라 마찬가지로 위험자산 비중을 조정할 수 있다. 이밖에도 가상자산 재무기업(DAT)에 투자했다면 가상자산 변동에 따른 비중 조정이 필요하다.

실제 해외에서는 법인·기관 참여가 활발해진 2020년 이후 가상자산 전이효과도 급증했다. 주식시장의 경우 2017~2019년 가상자산 전이효과 지수가 0.4%였지만, 2020년 이후 7.8%로 뛰었다. 반면 국내는 2017년~2019년과 2020년 이후 전이효과 지수가 각 1.8%, 1.7%로 큰 차이를 보이지 않았다.

국내에서도 디지털자산 기본법을 시작으로 다양한 법인·기관 참여 및 상품 개발이 허용되면, 가상자산과 금융시장 간 동조화 현상도 커질 거란 관측이다. 한은 관계자는 “제도화 과정에서 글로벌 시장처럼 전통 금융시장과의 연계성이 강화되면서 리스크로 작용할 수 있는 만큼 감안해 제도를 설계할 필요성이 있다”고 했다.