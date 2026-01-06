“한반도 평화·안정 유지위해 연합사 중심 역할” “상호 신뢰 바탕 임무 완수할 때 동맹 더욱 굳건”

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부장관은 6일 오후 새해 첫 번째 현장지도로 캠프 험프리스에 위치한 한미연합군사령부를 찾아 한미 연합방위태세를 점검하고 한미 장병들을 격려했습니다.

우선 안 장관은 제이비어 브런슨 한미연합사령관과 주요 안보 현안을 논의하며 “새해에 가장 먼저 캠프 험프리스를 방문한 것은 그 어느 때보다 굳건한 연합방위태세가 중요하기 때문”이라며 “지난 10월 한미정상회담과 한미안보협의회의(SCM)의 성과를 바탕으로 올해에는 합의사항에 대해 구체화하고 속도감 있게 추진해나가야 한다”고 강조했다.

이어 연합방위 임무수행 현황을 직접 보고받은 후 “연합사는 ‘한미동맹의 심장’이자 동맹 정신을 말이 아닌 행동으로 구현하는 핵심 조직”이라며 “함께 임무수행하고 있는 한미 장병 한 사람 한 사람이 연합방위의 주역”이라고 말했다.

아울러 안 장관은 “급변하는 안보환경 속에서 파이트 투나잇(Fight Tonight)의 전투준비태세는 단 한 순간도 흔들려서는 안 된다”며 “올해 한미가 본연의 임무인 연합방위태세를 더욱 강화하고 한반도 평화와 안정을 유지하기 위해 연합사가 중심 역할을 해주길 바란다”고 당부했다.

이날 안 장관은 한미동맹을 위해 구슬땀을 흘리고 있는 양국 장병들을 만나 “어깨를 나란히 하고 임무에 매진하고 있는 한미 장병들의 헌신과 노고가 한반도의 평화와 안정을 실질적으로 뒷받침하고 있다”고 감사를 표했다.

마지막으로 “한미 장병들이 완벽한 원 팀(One Team)으로서 상호 신뢰를 바탕으로 부여된 임무를 완수해 나갈 때 한미동맹은 더욱 굳건해질 것”이라며 임무수행에 만전을 기해줄 것을 주문했다.