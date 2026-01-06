[헤럴드경제=김보영 기자] 가수 진데님(본명 김정엽)이 세상을 떠났다. 향년 29세.

진데님의 여동생은 지난 3일 고인의 소셜미디어(SNS)를 통해 “2025년 12월 17일 저녁, 사고로 인해 오빠가 세상을 떠났다”며 사망 소식을 알렸다. 사인에 대해선 병증에 따른 사고로 인한 추락사라고 밝혔다.

유족에 따르면 고인은 2015년부터 양극성정동장애와 조현 증상으로 치료를 받아왔다. 병을 인지하고 치료에 매진하며 병세를 관리하려 노력했으나, 최근 증상이 급격히 악화된 것으로 알려졌다.

여동생은 “투병 중에도 오빠는 신앙을 통해 삶을 유지하며, 주변에 사랑과 믿음을 전하려 노력하며 살아왔다”며 “다만 병의 영향으로 충동적인 행동이 반복되었고, 그로 인해 오빠 본인과 가족 모두 오랜 시간 큰 고통을 겪어왔다”고 털어놨다.

이어 “오빠는 생전에 ‘내가 떠나는 날은 천국에 가는 기쁜 날이니 슬퍼하지 말라’고 말하곤 했다”며 “정엽 오빠를 슬픔 속의 대상으로만 남기기보다, 오빠가 남긴 음악과 따뜻한 기억으로 오래 기억해 주시기를 바란다”고 당부했다.

중국 상하이 명문 푸단대학교 출신인 진데님은 2016년 홍대 버스킹 팀 시소(Si-So) 멤버로 이름을 알리기 시작했다. 이듬해에는 씽씽(SingSing)이라는 이름으로 ‘내추럴리즘’, ‘피어나’ 등의 음반을 발표했다.

2020년부터는 진데님으로 이름을 바꾸고 새 활동을 꾀했다. 대표곡으로는 ‘이 밤이 지나면’, ‘이터널’, ‘페어리테일’ 등이 있다.