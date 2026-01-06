[헤럴드경제=문이림 기자] 엔비디아가 인공지능(AI)이 데이터센터를 넘어 실제 물리 환경으로 확장되는 ‘피지컬 AI’ 비전을 제시했으나 시장 반응은 기대만큼 뜨겁지 않았다. 전문가들은 기존에 예고된 사업에서 크게 달라진 게 없다는 데에서 이유를 찾는다. 워낙 고공행진을 거듭한 엔비디아 주가인 만큼 이젠 단순히 발언이나 언급만으로 주가가 상승하는 국면은 끝났다는 분석도 나온다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026 기조연설에서 자율주행 사고 시스템 ‘알파마요(Alpamayo)’를 공개했다. 기존 엔비디아의 칩 시리즈를 잇는 자율주행용 새로운 AI 모델이다. 그는 이를 “피지컬 AI의 챗GPT 모먼트”라고 표현하며 물리 AI와 자율주행 로드맵을 구체화했다.

엔비디아는 이날 차세대 컴퓨팅 아키텍처인 ‘베라 루빈(Rubin)’도 선보였다. 이번에 공개된 베라 루빈 플랫폼은 6개의 서로 다른 엔비디아 칩으로 구성된다. 핵심 장비에는 주력 그래픽처리장치(GPU) 72개와 신규 중앙처리장치(CPU) 36개가 탑재된다.

루빈이 기존 세대인 ‘블랙웰(Blackwell)’ 대비 AI 학습 성능이 약 3.5배, 추론 성능이 5배 향상된 점이 특징이다.

황 CEO는 “코어위브가 베라 루빈 시스템을 가장 먼저 도입하는 기업 중 하나가 될 것”이라며 “마이크로소프트, 오라클, 아마존, 알파벳 역시 이를 채택할 것으로 예상한다”고 말했다.

엔비디아는 AI 모델 학습 시장에서는 여전히 우위를 유지하고 있으나 챗봇 등 AI 서비스를 수억 명의 이용자에게 제공하는 단계에서는 경쟁이 한층 치열해지고 있다. AMD 등 전통적인 반도체 업체뿐 아니라 구글과 같은 주요 고객들까지 자체 칩을 앞세워 경쟁에 나선 상황이다.

이에 황 CEO는 이번 기조연설에서 대규모 이용자를 대상으로 AI 서비스를 운영할 때 새 칩이 제공하는 효율성을 수차례 강조했다.

발표 직후 주가는 차분했다. 엔비디아는 이날 뉴욕증시에서 전장 대비 0.38% 내린 188.12달러에 거래를 마쳤다. 시간외 거래에서도 0.14% 하락하고 있다. 젠슨 황 CEO가 기조연설에서 언급한 기업들의 주가도 시간외 거래에서 보합권에 머물고 있다. 시장은 이번 기조연설이 새로운 모멘텀을 제공하기에는 다소 부족했다고 평가한 셈이다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “이번 엔비디아 기조연설은 대부분 이미 알려졌던 내용의 연장선”이라며 “시장이 기대했던 ‘새로운 한 방’은 없었다”고 말했다. 이어 “이제는 언급만으로 주가가 급등하는 국면은 지났고 하이퍼스케일러들의 실제 수익성과 투자 지속성이 확인돼야 주가에 다시 탄력이 붙을 것”이라고 덧붙였다.

박승진 하나증권 연구원은 “시장 일각에서는 AI 지출 지속 가능성에 대한 의구심과 데이터 센터 운영사들의 자체 칩 개발로 인한 경쟁 심화 우려를 제기하고 있으나 엔비디아는 여전히 수조 달러 규모의 전체 시장 잠재력을 낙관하고 있다”고 짚었다.