“조세 주권은 미국에”…R&D 세액공제도 보호

[헤럴드경제=정목희 기자] 다국적 기업의 세금 회피를 막기 위해 도입된 경제협력개발기구(OECD)의 ‘글로벌 최저한세(15%)’가 미국 기업에는 적용되지 않기로 145개국 이상과 합의가 이뤄졌다고 미국 재무부가 5일(현지시간) 밝혔다.

미 재무부는 이날 스콧 베선트 재무장관 명의의 성명을 통해 “미국에 본사를 둔 기업들은 미국의 글로벌 최저한세만 적용받고, OECD의 ‘필러 2(Pillar Two)’에 따른 최저한세는 면제받도록 OECD·주요 20개국(G20) 포괄적 이행체계에 참여하는 145개국 이상과 협의를 거쳐 합의했다”고 밝혔다.

재무부는 이번 합의가 미국 기업의 글로벌 사업에 대한 조세 주권은 미국에, 각국 영토 내 사업 활동에 대한 조세 주권은 해당 국가에 있음을 상호 인정한 결과라고 설명했다. 또한 이번 합의는 미국 내 투자와 일자리 창출을 위해 의회가 승인한 연구·개발(R&D) 세액 공제와 기타 조세 인센티브의 가치를 보호하는 의미도 담고 있다고 강조했다.

미국 기업들이 세액 공제 등을 통해 법인세 실효세율이 OECD가 정한 최저한세(15%)를 밑돌더라도 추가로 세금을 내지 않아도 되기 때문이다.

OECD의 글로벌 최저한세는 전 세계 매출이 7억5000만유로(약 1조2700억원) 이상인 다국적 기업이 본사 소재 국가에서 15% 미만의 세금을 내는 경우 다른 나라에서 15%에 미달한 세율만큼 과세할 수 있게 했다.

다국적 기업이 저율 과세 국가를 찾아다니며 조세를 회피하는 것을 막기 위해 마련된 제도다. 2021년 10월 OECD에서 합의된 뒤 한국과 유럽연합(EU), 일본, 캐나다 등에서 지난해 1월부터 시행됐다.

구글, 아마존, 메타, 애플 등 여러 국가에서 돈을 벌어도 서버가 있는 국가에만 세금을 낸 미국 테크 기업들이 주요 대상이 될 것이라는 전망이 나왔다.

이에 미국 공화당은 이 조항이 조세 주권 침해이자 미국 기업에 대한 차별이라고 강력하게 반발했다.

도널드 트럼프 대통령은 지난해 1월 취임 첫날 행정명령을 통해 “(OECD) 글로벌 조세 합의가 미국에서 강제력이나 효력이 없음을 명확히 함으로써 미국의 주권과 경제적 경쟁력을 되찾는다”고 선언했다.

앞서 베선트 장관은 지난해 6월 OECD 글로벌 최저한세를 미국 기업에는 적용하지 않기로 주요 7개국(G7) 간 합의가 이뤄졌다고 밝힌 바 있다. 이후 100여개국 이상과 추가 협의를 거쳐 이번 합의가 발표된 것으로 보인다.

재무부는 이날 성명에서 “앞으로 외국 정부들과 협의를 계속 이어가며 합의의 완전한 이행을 확고히 하고 국제 조세 환경의 안정성을 높이는 한편, 디지털 경제 과세에 대한 건설적인 대화로 나아가겠다”고 밝혔다.