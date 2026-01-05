[헤럴드경제=채상우 기자] 고수익 일자리를 찾아 캄보디아로 간 중국인 여성 인플루언서가 정신이상자가 돼 길거리에서 발견됐다고 현지 언론이 전했다.

5일(현지시간) 신화통신 등에 따르면 중국판 틱톡 더우인에서 팔로워 3만4000명을 보유한 인플루언서 여성 A씨는 지난해 4월 돈을 벌기 위해 캄보디아로 향했다.

그는 캄보디아 범죄조직에 납치돼 폭행과 고문, 성매매를 강요받다가 탈출한 후 정신이상자가 돼 길거리를 떠돈 것으로 알려졌다.

캄보디아로 넘어간 초반 그는 남자친구와 동행한 것으로 전해졌으나, 이 남성이 범죄 조직과 공범인지 아니면 함께 피해를 입은 인물인지는 아직 명확히 확인되지 않은 상태다. 이후 여성의 SNS 계정에는 캄보디아에서 촬영된 것으로 추정되는 영상들이 일정 기간 계속 업로드됐었다.

그의 충격적인 근황은 한 제보자가 SNS에 올린 사진으로 세상에 알려지게 됐다. 제보자에 따르면 중국 내에서는 게시물과 댓글 작성 시 접속 IP가 남는데, 해당 계정의 마지막 접속지 역시 캄보디아로 표시된 것으로 알려졌다.

사진 속 여성은 긴 머리가 헝클어진 채 얼굴과 온몸이 비쩍 말랐고, 트위드 재킷을 입은 상의와 달리 하의는 짧은 바지 차림이었다. 여성은 선글라스를 이마에 거꾸로 쓴 채 자신의 것으로 추정되는 무릎 관절 엑스레이 사진을 들고 있었다. 길거리에서 구조됐을 당시 여성은 다리가 심각하게 골절된 상태였고, 자신의 것으로 추정되는 다리 엑스레이 필름을 들고 있었던 것으로 알려졌다.

주캄보디아 중국 대사관이 파악한 결과 우씨는 ‘돈을 많이 주는 일자리가 있다’는 말에 넘어가 캄보디아로 향했던 것으로 드러났다. 대사관은 우씨를 다른 병원으로 이송해 치료받도록 했다.

또 우씨의 건강 상태가 다소 회복됐다면서 우씨의 가족에게 연락해 귀국 절차를 밟도록 했다.

대사관은 “해외에서의 ‘고임금 일자리’ 정보는 온라인 도박이나 사기, 마약 등의 범죄와 연관돼 있으며, 이에 연루될 경우 불법 구금과 폭력, 생명의 위협에 처할 수 있다”고 경고했다.