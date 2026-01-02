창립 100주년 맞은 유한…‘글로벌 톱50’ 뛴다 조욱제 “신뢰 위 속도 더해…위대한 기업 도약” ‘유일한 정신’ 재무장…새로운 100년 ‘첫발’

[헤럴드경제=최은지 기자] 유한양행이 창립 100주년을 맞는 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 ‘글로벌 톱50’ 제약사 도약을 향한 힘찬 첫발을 내디뎠다.

유한양행은 2일 본사에서 시무식을 갖고 2026년 경영 비전인 ‘Great & Global’ 달성을 위해 전 임직원이 새로운 각오를 다졌다고 밝혔다.

올해로 창립 100주년을 맞은 유한양행은 핵심 가치인 ‘진보(Progress)’와 ‘정직(Integrity)’을 바탕으로 인류 건강에 기여하고 사회적 책임을 다하며, 글로벌 상위 50위권 제약사 목표에 한 걸음 더 다가선다는 계획이다.

조욱제 대표이사는 이날 신년사에서 “올해는 우리 회사가 창립 100주년을 맞이하는 그 어느 해보다 뜻깊은 해”라며 “지난 한 세기 동안 ‘건강한 국민만이 잃어버린 주권을 되찾을 수 있다’는 유일한 박사님의 창업 정신을 바탕으로 대한민국 보건 안보의 최일선을 지켜왔다”고 회고했다.

이어 “창업자께서 강조하신 기업의 사회적 책임과 정직한 경영은 100년이 지난 지금도 변함없는 유한의 핵심 경쟁력”이라며 “임직원 모두가 ‘유일한 정신’을 업무 현장에서 온전히 구현해 새로운 100년의 첫 페이지를 써 내려가자”고 당부했다.

조 대표는 변화와 혁신을 위한 ‘속도’도 강조했다. 그는 “붉은 말이 상징하는 멈추지 않는 열정과 역동성처럼, 지난 100년간 쌓아온 신뢰의 토대 위에 이제는 더욱 과감한 도전과 속도감을 더해야 할 때”라고 주문했다.

그러면서 “경영 환경은 여전히 불확실하지만 ‘할 수 있다’는 불굴의 의지로 하나 된다면 목표를 조기에 달성할 수 있을 것”이라며 “단순히 좋은 회사를 넘어 사회적 책임을 다하는 ‘위대한 유한’으로 도약하는 여정에 임직원 모두가 주인이 되어 달라”고 강조했다.