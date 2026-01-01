[헤럴드경제=고승희 기자]그룹 빅뱅 출신 탑(본명 최승현)이 데뷔 20주년을 맞아 솔로 가수로 돌아온다. 13년 만에 내는 신보다.

탑은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “새 앨범이 발매된다(A NEW ALBUM IS ON THE WAY)”고 1일 밝혔다. 새 음반명은 ‘다중관점’(ANOTHER DIMENSION)이라고 암시했다.

탑이 솔로 음반을 내는 것은 지난 2013년 디지털 싱글 ‘둠 다다’(DOOM DADA) 이후 13년 만이다. 지난 2023년 팀에서 공식적으로 탈퇴를 알린 이후로는 3년 만의 가수 컴백이다.

탑은 지난 2006년 빅뱅 멤버로 데뷔해 가수와 배우를 활동했고, 2017년 대마초 흡연 사실이 적발된 이후 활동을 중단했다. 이후 지난 2024년 12월 넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임 2’에 출연하면서도 적지 않은 논란이 있었으나 복귀까지 겪은 진솔한 마음을 고백하고 사죄하기도 했다.

지난해 1월 ‘오징어 게임 2’ 공개 이후 가진 헤럴드경제와의 인터뷰에서 탑은 “지금까지도, 앞으로도 빅뱅 멤버들에게는 미안한 마음밖에 없다”며 “제가 저지른 실수가 너무 큰 실수였기 때문에 햇수로 10년이라는 시간을 멈춰 있었다. 염치가 없어서 돌아지 못할 것 같다”며 고개를 숙이기도 했다.