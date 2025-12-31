존경하는 성동구민 여러분!

희망과 설렘으로 가득한 2026년 병오년(丙午年) 새해가 밝았습니다. 구민 여러분의 가정마다 건강과 웃음이 가득한 한 해가 되시기를 진심으로 기원합니다.

진취적인 도전과 역동적인 기상을 상징하는 붉은 말의 해, 구민 여러분 모두 꿈꾸는 목표를 향해 힘차게 나아가는 한 해가 되시길 바랍니다. 새해 복 많이 받으십시오.

감사하게도 제가 성동구청장으로서 구민 여러분 곁에서 함께 해온 지 어느덧 12년의 시간이 흘렀습니다. 돌아보면 저는 구민들의 큰 사랑 속에서 많은 일을 할 수 있었던, 매우 행복한 구청장이었습니다.

이제 성동구는 낡은 도심의 모습에서 벗어나 서울을 대표하는 중심 도시, 세계적 트렌드를 이끄는 도시로 자리매김하였습니다. 여러분의 따뜻한 격려와 아낌없는 성원 덕분에 오늘의 성동이 있다는 사실을 무엇보다 먼저 말씀드리고 싶습니다.

2026년은 그동안 이뤄온 성과를 바탕으로 일상 속에서 느끼는 행정의 효능감과, 행정으로부터 이어진 행복을 널리 확산시키는 한 해가 될 것입니다. 우리가 함께 만들어 온 길 위에서 앞으로도 성동의 성장은 계속되어 도시의 결실이 더 풍성해지고, 더 널리 퍼져나가 ‘행복의 확산’을 이룰 것입니다.

존경하는 성동구민 여러분!

우리는 지금 AI로 대표되는 기술혁명, 저출생·고령화, 기후 위기, 국제 정세의 격변이 한꺼번에 몰려오는 초불확실성의 시대를 살고 있습니다. AI 시대 기술의 진화는 우리 삶의 방식을 근본부터 바꿔놓았고, 기후 위기는 예측의 범위를 벗어나 자칫 재난 상황으로 이어지기 쉬운 환경을 조성하였습니다. 국제질서의 급격한 변동은 국가 전체의 정책과 산업에 실시간으로 영향을 끼치고 있습니다.

초불확실성 시대를 살아가는 우리에게 요구되는 것은 회복탄력성과 민첩성입니다. 장기적인 예측에 기대기보다는 시시각각 변하는 상황에 대한 빠른 적응과 신속하고 유연한 대응이 필수적입니다. 갑작스럽게 펼쳐지는 위기 상황에 능동적으로 대처하고, 그 속에서 기회와 해법을 찾아내 성과를 낼 수 있어야 합니다. 이는 개인은 물론 조직에도 꼭 필요한 역량입니다.

이러한 역량을 갖추기 위해서는 위기 상황을 선제적으로 포착할 수 있는 판단력, 신속하게 대처할 수 있는 유연하고 긍정적인 조직 문화, 그리고 어떠한 상황에서도 흔들림 없이 탄탄한 기본기가 뒷받침되어야 합니다.

지난 12년간 우리는 수많은 도전과 변화 속에서 함께 성장하며 역량을 차곡차곡 쌓아왔습니다. 역사상 유례없는 팬데믹 상황에서도 공동체의 상생과 연대의 힘으로 슬기롭게 이겨냈고, 민주주의의 위기 앞에서도 지혜로운 시민들의 현명한 선택으로 이를 극복해 냈습니다.

그 과정에서 지방정부는 구민들의 삶을 흔들림 없이 지키며 든든한 버팀목이 되어왔고, 지방자치의 기틀을 세우며 주민과 함께하는 자치분권의 새 역사를 써왔습니다. 이처럼 단단하게 다져진 기반 위에서, 성동은 앞으로도 불확실한 미래를 두려워하지 않고 위기를 기회로 바꿔나가리라 믿습니다.

사랑하는 성동구민 여러분!

성동구는 지난 12년간 ‘행정의 논리보다 구민의 삶이 먼저’라는 믿음으로, 구민 여러분의 목소리에 귀 기울이며 정성을 다해왔습니다. 그 여정이 쉽지만은 않았습니다. 커다란 난관에 부딪힌 날도, 풀리지 않을 것만 같은 매듭 앞에서 서성인 날도 많았습니다.

하지만 답은 늘 구민들의 삶 속에 있었습니다. 시간을 들여 진심을 쏟으면 반드시 길이 보였고, 구민 여러분께서는 언제나 그 길의 든든한 동반자가 되어주셨습니다.

성동구가 이뤄온 혁신과 구민 삶의 변화는 모두 구정에 관심을 가지고 힘을 보태주신 구민 여러분이 계셨기에 가능한 일이었습니다. 진심으로 감사드립니다.

새로운 길을 두려워하지 않고 변화하는 환경에 발맞춰 혁신의 해법을 실행해 간다면, 불확실한 미래도 희망으로 바꿔 갈 수 있습니다. 구민 여러분 한 분 한 분이 바로 그 변화를 이끄는 주인공이 되시리라 확신합니다.

앞으로도 저는 성동을 사랑하는 한 사람으로서, 여러분의 오랜 이웃으로서, 언제나 여러분의 삶 가까운 곳에서 계속해서 힘이 되어드릴 것을 다시 한번 약속드립니다.

여러분 모두 소망하시는 일들 이루는 희망찬 새해 맞이하시길 기원합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다.

2026년 1월 1일

성동구청장 정 원 오