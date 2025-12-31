인기맥주 데이지에일, 3캔 1만2000원 행사

[헤럴드경제=김진 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 내년 ‘말(馬)’을 테마로 한 이색 상품을 선보이고 프로모션을 진행한다고 31일 밝혔다.

내년 1월 6일에는 말 일러스트가 그려진 ‘춘식이 컬래버 간편식 7종’을 출시한다. 출시 상품은 ▷춘식이 참치햄듬뿍김밥(3300원) ▷춘식이 스팸참치마요주먹밥(1600원) ▷맛삼춘 한계초과닭꼬치 2종(4000원) 등이다. 상품마다 랜덤씰 40종 중 1종이 동봉된다.

6일부터 31일까지 해당 상품을 카카오페이로 결제하면 20% 페이백 혜택이 제공된다. 1월 3주차에는 GS25 공식 인스타그램을 통해 춘식이 굿즈 6종과 연계된 이벤트도 진행된다.

말을 주제로 한 한정판 주류도 판매된다. GS25 단독 출시 상품인 ‘디아블로 붉은 말의 해 원통 패키지 와인’(1만4900원) 등이다.

우리동네GS 앱의 주류 스마트오더 서비스인 와인25플러스에서는 프리미엄 사케 ‘준마이 다이긴죠 승리마’, ‘2026 병오년 적토마 고구마 소츄 8종’ 등을 정상가 대비 최대 34% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 이 밖에 ▷조니워커 블루 말띠 에디션 ▷골든블랑 샴페인 붉은 말 에디션 ▷1865 적토마에디션 ▷화요53% 적마 에디션 ▷마계로의 초대 흑왕호 라벨 등을 구매할 수 있다.

인기 맥주 상품인 데이지에일은 1월 한 달간 3캔을 1만2000원에 판매한다. 이달의 와인 15종, 이달의 위스키 20종, 증류주∙하이볼 11종을 네이버페이나 토스페이로 결제할 경우 20% 페이백 혜택을 제공한다.

하겐다즈 파인트, 유어스참깨란, 얼박사, 코카콜라제로캔 등 GS25 인기상품 48종도 1월 한 달간 GS페이 결제 시 1+1 증정이 적용된다.

조현정 GS리테일 트렌드상품차별화팀 매니저는 “앞으로도 차별화된 상품과 할인 행사 등을 통해 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.