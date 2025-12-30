일평균 교통량 484만대 전년 대비 8.8% 증가

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국도로공사는 2025년 12월 31일부터 오는 2026년 1월 4일까지 5일간 해맞이 특별교통대책을 운영한다고 30일 밝혔다.

연휴 기간 전국 고속도로 교통량은 전년(445만대/일)보다 8.8% 증가한 일평균 484만 대로 예상되며, 최대 교통량은 12월 31일 549만 대가 예상된다.

영동고속도로와 서울양양고속도로, 대구포항고속도로 일부 구간에 해맞이 이동 차량이 집중돼 12월 31일부터 1월 1일까지 혼잡할 것으로 예상된다. 특히 서울~강릉 구간의 최대 소요 시간은 1월 1일에 지방 방향 4시간 10분, 서울 방향 6시간으로 전망된다.

한국도로공사는 이번 특별교통대책 기간에 ▷교통소통 강화 ▷교통안전 확보 ▷이동편의 확대를 중점적으로 추진한다.

대책기간 동안 혼잡한 노선(영동, 서울양양, 포항영덕선)에서는 차단공사를 중지하고, 영덕요금소(포항영덕선)에 임시 하이패스 차로를 추가 설치해 운영하며 고속도로 본선 내 일출 전망 구간에 갓길 주정차 금지 라바콘을 설치해 불법 주·정차 차량을 예방한다.

바다 전망으로 인파가 집중돼 혼잡이 예상되는 휴게소의 전망대·난간 등에 접근금지선 및 안전선을 설치하고, 안전요원 배치 및 경찰 인력을 지원받아 고객 안전을 확보한다. 또한, 안전순찰원을 추가 배치하고 순찰 횟수를 증대해 운영한다.

도로전광표지(VMS)로 휴게소 혼잡상황을 안내하고, 영동선(인천 방향) 대관령·월정·소초 졸음쉼터에 임시화장실(총 33칸)을 추가 설치·운영한다. 또한 휴게소 내 매장 인력을 평시 대비 50% 증원해 고객 서비스를 강화한다.

한국도로공사 관계자는 “해맞이 연휴 교통량 증가가 예상되는 만큼 교통안전을 위해 출발 전 차량 점검 및 월동 장구를 구비하고, 장거리 운전 시에는 휴게소 또는 졸음쉼터를 이용해 충분한 휴식을 취해주시기를 당부드린다”고 말했다.