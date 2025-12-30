유통 파트너십 체결…‘패션 →라이프스타일’ 포트폴리오 확대

[헤럴드경제=김진 기자] 무신사의 자회사 무신사 트레이딩(MUSINSA TRADING)이 덴마크 기반 라이프스타일 브랜드 ‘테클라(TEKLA)’를 국내에 공식 유통한다고 30일 밝혔다. 기존 패션 중심의 포트폴리오를 라이프스타일 영역으로 확장하려는 전략이다.

테클라는 지난 2017년 덴마크 코펜하겐을 기반으로 설립된 글로벌 브랜드다. 예술과 건축에서 영감을 받은 고품질의 침구, 홈웨어, 수건, 홈 패브릭 등을 선보인다. 특히 유명 연예인이 즐겨찾는 프리미엄 브랜드로 알려지며 국내에도 탄탄한 마니아층이 있다. 사회·환경적 영향의 감소를 위해 노력한 점을 인정받아 비콥(B-Corp) 인증도 획득했다.

무신사 트레이딩은 파트너십을 통해 테클라를 국내에 유통한다. 플래그십 스토어 등 다양한 채널로 고객 접점도 확대할 계획이다. 회사 관계자는 “글로벌 유통 브랜드 노하우를 바탕으로 패션과 시너지를 낼 수 있는 글로벌 라이프스타일 브랜드를 계속 발굴하고 육성할 계획”이라고 말했다.