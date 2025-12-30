‘2025 나두-으쓱’ 성료…환경·사회 선순환 83만 리터의 물 절약도…매 계절 활동 진행

[헤럴드경제=차민주 기자] 두나무는 ‘2025 나두-으쓱(환경·사회·지배구조, ESG) 캠페인’을 성공적으로 마무리했다고 30일 밝혔다.

나두-으쓱은 두나무가 전 임직원을 대상으로 친환경·사회 공헌 문화 정착을 위해 매년 실시하고 있는 ESG 캠페인이다. 이를 통해 두나무는 올해 약 2톤의 탄소 배출을 줄였으며, 82만6200리터의 물 절약 효과를 거뒀다고 강조했다.

올해 나두-으쓱 캠페인은 ‘도심 속 생물다양성 증진‘과 ‘자원 순환을 통한 상생’을 핵심 주제로 삼았다. 네프론(순환자원 회수 로봇) 이용 등 생활 속 ESG 실천과 더불어 ▷두니가족 생태정원 만들기(봄) ▷두니 썸머키트 만들기(여름) ▷두나무 기부 페스타(겨울) 등 계절별 프로그램도 전개했다.

두나무 임직원들은 올해 봄을 맞아 도심 생태계 복원을 위해 서울어린이대공원 플랜비가든에서 ‘두니가족 생태정원 만들기’를 진행했다. 이로써 약 300㎡ 규모의 서식지를 조성하고, 꿀벌·나비 등 꽃가루 매개자에게 먹이를 제공하는 ‘비밀(Bee-meal)’ 식물 24종 총 549본을 심었다고 회사 측은 설명했다.

여름에는 임직원 재능 기부로 지역사회 소외계층을 위한 ‘두니 썸머키트’를 만들었다. 저소득·취약계층 어르신과 아이를 위해 우산과 부채를 제작하고, 두나무 본사가 있는 서울 서초구청과 연계해 우솔초등학교와 양재노인종합복지관에 물품을 전달했다.

연말에는 ‘두나무 기부 페스타’를 개최했다. 오경석 두나무 대표 등 임원진이 나서 개인 소장품을 기부했다고 두나무는 강조했다. 기부 물품 경매·판매로 조성된 금액은 굿윌스토어에 전달돼, 향후 장애인 일자리 창출과 경제적 자립 지원에 사용될 예정이다.

오경석 두나무 대표는 “올해 진행된 ESG 캠페인은 환경과 사회를 아우르는 폭넓은 활동들로 채워져 더욱 뜻깊었다”며 “앞으로도 두나무와 두나무 임직원들은 세상의 이로운 기술과 금융을 바탕으로 지속 가능한 미래를 만들어가겠다”고 말했다.