29일 전 세대가 소통하고 교류하는 복합복지시설‘서초 시니어플라자’ 개관식 개최 지하 2층~지상 5층, 총 연면적 3496.5㎡ 대규모 복합복지시설로 문화·여가, 치매 예방, 건강 증진, 사회 참여, 나눔 실천 등 다양한 복지 서비스 한 곳에서 편리하게 이용

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 전 세대가 함께 이용할 수 있는 복합복지시설 ‘서초 시니어플라자’(방배중앙로 118)가 29일 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어간다고 밝혔다.

‘서초 시니어플라자’는 지하 2층~지상 5층, 총 연면적 3496.5㎡의 대규모 복합복지시설로, 어르신 복지를 중심으로 전 세대가 소통하고 교류하며 주민의 삶의 질을 높이는 복합커뮤니티 공간으로 조성됐다.

이 시설은 액티브 시니어를 위한 문화·여가시설뿐만 아니라 치매 예방, 건강 증진, 사회 참여, 나눔 실천 등 다양한 복지 서비스를 한 곳에서 편리하게 이용할 수 있도록 설계됐다.

내부에는 △서초 시니어라운지 △방배4동 느티나무쉼터 △방배치매안심센터 △서초복지돌봄재단 등 4개 주요 시설이 입주해 층별로 특화된 기능을 선보이며 폭넓고 깊이 있는 복지 서비스를 제공할 예정이다.

먼저, 1층에는 ‘서초 시니어라운지’가 조성됐다. 이 공간은 어르신부터 아이들과 부모세대까지 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 세대통합형 커뮤니티로, 담소를 나누는 ‘담소존’, 피로회복을 위한 ‘힐링존’, 자유 학습이 가능한 ‘스터디 카페존’, 어르신 일자리와 연계한 ‘늘봄카페 7호점’과 ‘서초 시니어플라자 베이커리’ 등이 마련됐다.

2층에는 신중년 어르신의 활기찬 노후를 위한 맞춤형 문화·여가시설인 ‘방배4동 느티나무쉼터’가 새롭게 조성됐다. 이곳에서는 요가·필라테스 등 건강관리 프로그램부터 AI·스마트폰 활용 교육, 음악·미술·인문학 등 다채로운 문화 프로그램이 제공된다.

3층에는 ‘방배치매안심센터’가 새롭게 문을 열면서 전국 최초로 권역형 치매안심센터 운영을 본격화한다. 이 센터는 조기검진과 사례관리뿐만 아니라 인지훈련 프로그램, 치매환자 쉼터 운영 등 원스톱 통합 지원 기능을 강화하여 방배·반포·잠원 권역의 지역 중심형 치매예방 거점시설로 자리매김할 것으로 기대된다.

특히 이번 신규 개소에 맞춰 ‘AI 브레인 인지 프로그램’을 도입해 인공지능 분석을 통한 인지 저하 조기 탐지와 개인 맞춤형 인지훈련을 제공함으로써 디지털 기반 치매예방 효과를 한층 강화한다는 계획이다.

4층과 5층에는 서초구민의 복지·돌봄 서비스를 담당하는 ‘서초복지돌봄재단’이 자리잡았다. 민·관 협력과 주민 참여를 바탕으로 2026년 시행 예정인 ‘통합돌봄지원법’에 대비해 서초형 복지와 돌봄 체계를 구축하고 ‘내가 살던 곳에서 건강하고 행복한 삶’을 이어갈 수 있도록 지원하는 공공 플랫폼이자 통합돌봄의 중심 허브로 운영될 예정이다.

서초 시니어플라자는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며, 남녀노소 누구나 자유롭게 이용할 수 있다. 아파트, 다세대 주택, 상가, 공원 등 다양한 시설과 인접해 있어 어르신부터 아이들까지 다양한 연령대 주민들의 활발한 교류가 기대된다.

전성수 구청장은 “서초 시니어플라자가 문화·여가와 건강이 결합된 통합 복지의 핵심 거점으로 거듭나길 바란다”며 “앞으로도 서초 시니어플라자를 중심으로 시니어분들의 건강과 행복을 지키고 지역 주민들이 품격 있는 삶을 누리실 수 있도록 성심성의를 다하겠다”고 전했다.