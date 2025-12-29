현대차, 1986년 울산공장서 ‘엑셀’ 수출로 첫발 올해 1~11월 89만6000여 대 판매 3년 연속 연간 최다 판매량 달성 목전 美 내 최고 권위 수상·호평 이어져

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 내년 미국 진출 40년을 앞둔 가운데 정의선 현대차그룹 회장이 강조한 ‘품질·고객 경영’을 바탕으로 현지에서 더 큰 도약을 준비한다.

29일 완성차 업계에 따르면 현대차는 지난 1986년 울산공장에서 생산한 국내 첫 전륜구동 승용차 ‘엑셀’ 수출을 시작으로, 내년 자동차 본고장인 미국 시장 진출 40주년을 맞는다.

현대차는 합리적인 가격을 내세워 미국 시장 진출 첫해 16만 대에 이어, 이듬해 26만 대 이상을 판매하며 미국 소비자들의 주목을 받았다. 그러나 현대차의 행보는 순조롭지만은 않았다. 미흡한 품질 관리와 정비망 부족 등의 문제로 미국 진출 초기 브랜드 이미지가 실추되는 위기에 봉착했다.

이에 정몽구 명예회장은 품질, 안전, 성능 강화를 추진하며 미국을 포함한 전 세계 고객들을 만족시키기 위한 ‘품질 경영’에 집중했다.

특히, 지난 1999년 ‘10년·10만마일 보증수리(워런티)’라는 애프터서비스(AS) 전략으로 품질 이슈를 정면 돌파했다. 그 결과 현재 현대차는 미국 내 최고 권위의 수상과 호평을 잇달아 받으며 품질과 판매량 향상을 모두 일궈냈다.

현대차그룹은 올해 ‘미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)’가 발표한 충돌 안전 평가에서총 21개 차종이 TSP+ 및 TSP 등급을 획득해 2년 연속 ‘가장 안전한 차’ 최다 선정이라는 기록을 달성했다.

아울러 미국 데이터 분석 기업 J.D파워의 ‘2025년 신차품질조사(IQS)’에서도 글로벌 17개 자동차그룹사 가운데 가장 우수한 종합 성적을 거뒀다.

업계에서는 미국 소비자들이 자동차 구매기준으로 적극 활용하고, 업체별 품질 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표들이라는 점에서 현대차가 안전과 품질에 대한 타협 없는 의지를 증명했다는 평가가 나온다.

또한, 현대차그룹은 4년 연속 ‘세계 올해의 자동차(WCOTY)’에 선정되는 쾌거를 이뤄냈다. 이 외에도 미국 유력 자동차 매체 ‘오토모티브 뉴스’는 올해 창간 100주년을 맞아 정주영 창업회장, 정몽구 명예회장, 정의선 회장 등 3대 경영진을 글로벌 자동차산업 발전에 지대한 영향력을 발휘한 인물로 선정하기도 했다.

정의선 회장은 “할아버지이신 정주영 창업회장의 고객 중심 경영철학은 지금 현대차그룹 핵심가치의 근간이 되었고, 아버지이신 정몽구 명예회장의 품질, 안전, R&D에 대한 신념은 현대차그룹의 경영철학에 깊이 각인되어 있다”고 강조했다.

이런 노력을 바탕으로 현대차는 미국에서 올해 1월부터 11월까지 89만6000여 대를 판매해 3년 연속 연간 최다 판매량 달성을 눈앞에 두고 있다.

미국 트럼프 행정부의 자동차 관세에도 불구하고 차량 가격 인상을 최소화하는 대신, 현지 생산 증가와 판매 믹스 변화 등을 통해 시장 상황에 유연하게 대응한 전략도 판매량 상승으로 이어졌다.

현대차그룹은 지난 3월 미국 조지아주에 위치한 최첨단 제조 혁신 거점인 ‘현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’의 준공식을 개최하며 미국 생산 120만 대 체제 구축에 나섰다. 또 오는 2028년까지 미국에서 자동차, 부품 및 물류, 철강, 미래 산업 등 주요 분야에 210억 달러를 투자할 계획이다.

지난 10월 미국의 전기차 보조금 종료라는 악재에는 ‘하이브리드 라인업 강화’ 전략으로 대응했다.

완성차 업계 관계자는 “현대차는 ‘정의선 체제’ 아래서 현지 고객 맞춤형 전략과 품질 경영에 집중하면서 미국 시장에서 존재감을 드러내고 있다”며 “그러나 한미 간 협상 타결에도 남아있는 15% 관세, 테슬라와 중국 등 글로벌 전기차 업체의 공세 심화 및 보조금 종료, 자율주행 등 ‘소프트웨어 중심의 자동차(SDV) 경쟁’이라는 큰 숙제를 안고 있다”고 말했다.

그러면서 “미국은 최대 수출 시장이자 글로벌 자동차 산업의 트렌드를 주도하는 핵심 교두보”라며 “현대차가 정의선 회장의 리더십을 토대로 마주한 위기를 딛고 더 큰 도약을 이뤄낼지 지켜봐야 할 것”이라고 덧붙였다.