주간엔 직원, 심야·새벽엔 무인운영 고객·가맹점 모두 만족…전국 확대

파리바게뜨가 프랜차이즈 베이커리 업계 최초로 24시간 운영하는 ‘하이브리드 매장(사진)’을 도입한다고 29일 밝혔다.

주간에는 직원이 상주해 일반 매장과 같이 운영하고, 심야·새벽 시간대에는 무인 시스템으로 전환하는 방식이다. 고객은 24시간 매장을 이용할 수 있다. 가맹점은 시간 제약 없이 매출을 창출할 수 있다.

고객은 간단한 신용카드 인증을 통해 무인 운영 시간대에 입장하면 된다. 제품에 부착된 바코드를 스캔해 키오스크 계산대에서 결제하면 된다. 매장 외부에는 ‘24h 엠블럼’을 부착한다. 무인 운영 시간대에는 매장 상황을 실시간으로 지켜볼 수 있어 가맹점주가 안심하고 관리할 수 있다.

파리바게뜨는 지난 10월부터 서울 카페서초역점과 연신내점에서 테스트를 진행했다. 무인 시간대 방문객은 꾸준히 증가했고, 고객 만족도도 높았다. 자정 이후 시간대에는 식빵, 샌드위치 등 식사 대용 제품을 비롯해 케이크 판매가 활발했다. 테스트에 참여한 가맹점주들도 만족감을 보였다.

파리바게뜨는 늦은 시간에도 유동인구가 많은 도심 번화가 매장을 중심으로 하이브리드 모델을 확대할 계획이다. 파리바게뜨 관계자는 “테스트 운영을 통해 고객 편의와 가맹점주의 만족도를 모두 높이는 효율성 있는 운영 모델이라는 점을 확인했다”며 “내년부터 하이브리드 매장을 늘려 베이커리 시장에 새로운 기준을 제시할 것”이라고 말했다. 박연수 기자