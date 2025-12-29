레스토파크 그룹과 협력…인접국 추가 진출 계획도

[헤럴드경제=박연수 기자] BBQ가 카자흐스탄을 거점으로 중앙아시아 외식 시장 공략에 나선다.

치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹이 중앙아시아 최대 경제국 카자흐스탄에 마스터프랜차이즈(MF·Master Franchise) 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

마스터프랜차이즈를 체결한 레스토파크(Restopark KZLLP) 그룹은 카자흐스탄 알마티를 중심으로 외식·엔터테인먼트 사업을 운영하는 기업이다. 미국·유럽·일본·러시아 등 다양한 국가의 요리를 선보이는 멀티 콘셉트 레스토랑을 선보이고 있다. 특히 브라질식 슈하스코를 중심으로 라이브 쇼와 식사를 결합한 복합 외식 모델로 경쟁력을 구축했다.

카자흐스탄은 중앙아시아에서 인구·물류·소비의 중심지로 평가받고 있다. 특히 최대 도시 알마티와 수도 아스타나를 중심으로 외식·유통 시장이 빠르게 성장 중이다. 젊은 인구 비중이 높고, 유럽과 아시아 문화가 공존하는 소비 환경이 특징이다.

BBQ는 향후 아스타나와 알마티 등 주요 도시를 중심으로 플래그십 매장을 선보일 계획이다. 이후 BBQ QSR(Quick Service Restaurant) 타입 매장을 도입하고, 쇼핑몰과 핵심 소비 상권을 중심으로 출점을 확대한다. 우즈베키스탄·키르기스스탄 등 중앙아시아 인접 국가로의 사업 확대도 추진한다.

한편 이번 카자흐스탄 마스터프랜차이즈 계약은 KOTRA(대한무역투자진흥공사)의 초기 파트너 발굴부터 시장 정보 지원을 바탕으로 이뤄졌다. BBQ는 앞으로도 긴밀한 협업을 통해 해외 시장 진출을 확대하고, K-푸드의 경쟁력을 높일 방침이다.

BBQ 관계자는 “카자흐스탄은 중앙아시아 전역으로 확장하기 위한 전략적 거점 국가”라며 “현지 외식·엔터테인먼트 분야에서 경쟁력을 갖춘 레스토파크와 협력해 K-푸드의 가치를 알리고, 글로벌 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.