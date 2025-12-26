[헤럴드경제=민성기 기자] 개그맨 이혁재 씨가 인천시 비상임 특별보좌관으로 활동할 당시 한 회사 대표로부터 돈을 빌리고 갚지 않았다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

26일 인천 연수경찰서는 지난 7월 이 씨에 대한 사기 혐의 고소장이 접수돼 조사 중이라고 밝혔다.

고소장에는 이 씨가 인천시 비상임 특별보좌관이라는 직함을 이용해 개발사업 이권을 주겠다고 속인 뒤 3억5000만 원을 편취했다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

이 씨는 2022년 10월부터 1년간 무보수 명예직인 인천시 비상근 특보를 지냈다. 다만 이 씨는 직함을 이용해 돈을 빌린 것이 아니라며 부인한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “최근 이 씨를 불러 조사했다”며 “구체적인 내용은 수사 중인 사안이어서 밝히기 어렵다”고 말했다.

이 씨는 앞서 지난 2017년에도 전 소속사로부터 빌린 2억4000여만원을 갚지 않았다가 사측이 제기한 민사 소송에서 패소했다.

2015년에는 지인의 돈 2억원을 갚지 않아 피소됐다가 피해자가 고소를 취하하기도 했다.