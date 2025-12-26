등촌2동 모아타운 통합조합운영회와 ‘신재생에너지 및 지역난방 보급 확대’ 업무협약 지역난방 기반 지열, 태양광 결합 에너지믹스를 통해 제로에너지건축물(ZEB) 등급 달성 및 친환경 주거환경 조성에 기여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울에너지공사(사장 황보연는 최근 ‘등촌2동 모아타운 통합조합운영회’와 ‘신재생에너지 및 지역난방 보급 확대를 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 최근 정부에서 히트펌프 보급 확대 정책을 발표하고 공기열 히트펌프를 신재생에너지로 포함시키는 것을 골자로 하는 신재생에너지법 시행령 개정안을 입법예고 한 가운데 건물부문 에너지 설계방식의 전환 필요성이 더욱 커지는 상황에서 진행되어 의미가 크다.

이러한 정책환경 속에서 공사와 통합조합운영회는 강서구 등촌동 520-3 일대에 조성되는 모아타운 주택사업을 대상으로, 지역난방을 중심으로 한 지열·태양광 등 신재생에너지원을 결합한 ‘에너지믹스’ 설계를 적용하기로 했다.

서울에너지공사는 이를 통해 공동주택의 에너지 사용 효율을 높이고, 제로에너지건축물(ZEB) 등급 기준 충족에 따른 취득세 경감 등 각종 인증 인센티브를 확보해 나간다는 방침이다.

특히, 서울에너지공사는 등촌2동 모아타운의 ZEB 등급 달성을 위한 최적 에너지 설계 방안 수립은 물론, 향후 에너지 설비 유지관리까지 아우르는 종합 에너지 서비스 사업모델을 구축할 계획이다.

이는 향후 히트펌프와 같은 전기화 기반 설비가 확대되는 흐름 속에서, 공동주택 단지 단위의 안정적·효율적 에너지 운영을 지원하는 선도 사례가 될 것으로 기대된다.

서울에너지공사는 이번 협약을 계기로 서울시 전역의 모아타운을 비롯해 신규 공동주택 사업을 대상으로 지역난방과 신재생에너지를 연계한 에너지전환 협력사업을 단계적으로 확대해 나간다는 목표다.

또 정부의 히트펌프 보급 활성화 정책, 가스보일러 단계적 축소 기조와 연계해 공동주택 부문에서 실현 가능한 에너지전환 모델을 지속 발굴할 계획이다.

황보연 서울에너지공사 사장은 “건물부문은 서울시 온실가스 총 배출량의 약 68%를 차지하고 있어 2050 탄소중립 달성을 위해 핵심적인 감축 분야”라며 “지역난방을 기반으로 한 지열·태양광 등 신재생에너지 결합 솔루션은 공동주택 에너지전환의 실질적 해법이자 서울형 탄소중립 정책을 현장에서 구현하는 중요한 출발점이 될 것”이라고 말했다.