기존 ‘건축사와 함께하는 OTT 서비스’를 개편해 유튜브 ‘서초큐’ 채널에 신규 공개 ‘알면 돈되는 건축풀이’를 주제로 쉽고 친근한 토크쇼 형식의 콘텐츠 제작...콘텐츠 총 3편으로 ▲1편 철근콘크리트 구조란? ▲2편 다른 구조를 선택해 볼까? ▲3편 전문가와 함께하는 건축구조 Q&A로 기초부터 단계적으로 설명

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 구민들이 건축을 일상에서 더 쉽고 친근하게 이해할 수 있도록 기존 ‘건축사와 함께하는 OTT(Over-the-top) 서비스’를 새롭게 개편해 ‘알면 돈되는 건축풀이’를 주제로 한 콘텐츠를 서초구 유튜브 채널인 ‘서초큐’에 선보인다고 밝혔다.

이번 개편은 건축이 어렵고 전문적인 영역으로 느껴지기 쉬운 점을 고려해 실생활에 바로 도움이 되는 정보를 중심으로 콘텐츠 구성을 바꾼 것이 핵심이다.

특히 기존의 일방적인 강의 형식에서 벗어나 ‘건축사 온라인 토크쇼’ 형식을 도입하여 건축사들이 대화를 나누듯 설명하고 구민들이 궁금해할 만한 질문을 중심으로 내용을 풀어냈다.

‘알면 돈되는 건축풀이’는 총 3편으로 구성됐다. 1편 ‘철근콘크리트 구조란?’에서는 가장 흔히 사용되는 철근콘크리트 구조의 기본 개념과 특징, 장·단점은 물론 공사비 등 비용과 관련된 내용까지 주민 눈높이에 맞춰 설명한다. 2편 ‘다른 구조를 선택해 볼까?’에서는 철근콘크리트 외에도 선택할 수 있는 다양한 구조 형식을 소개하고 구조별 차이점과 고려사항을 비교해 볼 수 있도록 했다. 3편 ‘전문가와 함께하는 건축구조 Q&A’에서는 건축사들이 질문과 답변을 주고받으며 평소 궁금했던 건축 구조 이야기를 실제 상황에 연결해 이해도를 높인다.

이번 콘텐츠에는 테바건축사사무소 한상환 건축사, 건축사사무소 틔움 차석헌 건축사, 소하건축사사무소 최성호 건축사가 참여했다. 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 한 설명과 건축사들 간 자연스러운 대화 호흡이 관전 포인트로 건축을 처음 접하는 구민들도 재미있게 시청할 수 있도록 구성됐다.

콘텐츠는 서초구 유튜브 채널인 ‘서초큐’에서 누구나 자유롭게 시청할 수 있다.

전성수 서초구청장은 “멀고 어렵게 느껴지는 건축을 일상 속 다양한 사례를 통해 알기 쉽게 풀어냈다”며 “앞으로도 주민 눈높이에 맞춘 건축 관련 콘텐츠를 꾸준히 확대해 주민들이 주거와 공간 선택 등 생활 속에 꼭 필요한 정보를 보다 쉽고 편안하게 얻을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.