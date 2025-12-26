시내·광역버스·택시 이용 요금 합산해 분기별 5만원 한도

[헤럴드경제=박준환 기자]포천시는 2026년부터 만 75세 이상 어르신을 대상으로 ‘포천시 만 65세 이상 어르신 교통비 지원사업’에 택시 이용을 추가 지원한다고 26일 밝혔다.

지원 대상은 포천시에 주소를 둔 만 75세 이상 어르신(1952년 이전 출생자)으로, 기존 우대형 교통카드(G-PASS) 발급자는 별도의 신청 없이 혜택을 이용할 수 있다.

신규 대상자는 포천시 관내 농·축협에서 우대형 교통카드(G-PASS)를 발급받아 충전한 뒤 이용하면 된다. 다만 관외 은행에서 카드를 발급받은 경우에는 관내 농·축협을 방문해 환급(페이백) 등록 절차를 별도로 진행해야 정상적인 환급이 가능하다.

택시 이용 지원은 포천시에 등록된 택시에 한해 적용되며, 포천시를 경유하는 시내·광역버스 이용 요금과 포천시 등록 택시 이용 요금을 합산해 분기별 5만원 한도 내에서 지원될 예정이다.

양창수 교통행정과장은 “어르신들의 이동 편의를 높이고 교통 접근성을 강화하기 위해 지원 대상을 확대했다”며 “앞으로도 어르신들의 이동권 보장을 위한 교통복지 서비스 개선에 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.