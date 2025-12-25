[헤럴드경제=최은지 기자] 성탄절 연휴가 끝난 26일 금요일, 전국에 매서운 ‘출근길 한파’가 몰아치겠다. 서울 아침 기온이 영하 12도까지 떨어지는 등 전국이 꽁꽁 얼어붙을 전망이다.

기상청은 25일 오후 9시를 기해 전국 대부분 지역에 한파특보를 발효한다고 밝혔다. 급격한 기온 하강에 따른 건강 관리와 수도관 동파 등 시설물 관리에 각별한 주의가 요구된다.

26일 아침 최저기온은 영하 17도에서 영하 3도, 낮 최고기온은 영하 7도에서 영상 4도로 예보됐다. 특히 바람도 강하게 불어 체감 온도는 실제 기온보다 더욱 낮아 춥겠다.

주요 도시별 아침 최저기온은 ▷서울 -12도 ▷인천 -12도 ▷춘천 -15도 ▷대전 -10도 ▷광주 -5도 ▷대구 -8도 ▷부산 -6도 등이다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠으나, 서해안과 제주도 등 일부 지역에는 눈 소식이 있다. 전라권은 가끔 구름이 많겠고, 제주도는 대체로 흐리겠다.

특히 25일부터 26일까지 울릉도·독도에는 10~30cm의 많은 눈이 내려 쌓이겠다. 제주도 산지는 5~10cm(많은 곳 15cm 이상), 전북 서해안과 남부 내륙은 3~8cm(많은 곳 10cm 이상)의 적설량이 예상된다. 눈이 내리는 지역에서는 도로 살얼음과 빙판길 교통안전에 유의해야 한다.

해상 날씨도 거칠다. 동해와 서해 먼바다에서는 물결이 최대 5.0m까지 매우 높게 일 것으로 보여 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산 덕분에 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.