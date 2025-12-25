‘대한민국 캐릭터어워즈’ 대상 수상 캐릭터…주민 참여 이벤트도 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동대문구청 앞 광장에 들어서자 환한 미소의 캐릭터가 먼저 눈에 들어온다.

구가 ‘미래광장’을 대표 캐릭터 ‘디디미(DIDIMI)’ 조형물로 새롭게 단장하며, 딱딱한 행정 공간에 ‘머물고 싶은 풍경’을 더했다.

동대문구(구청장 이필형)는 지난 22일 미래광장 입구에 디디미 조형물 설치를 완료했다고 밝혔다. 디디미는 동대문구의 정체성과 비전을 상징하는 캐릭터로, 친근한 이미지로 주민들에게 꾸준히 사랑받아왔다.

구에 따르면 디디미는 ‘2025 대한민국 캐릭터어워즈’에서 대상을 수상하며 인지도도 한층 높아졌다.

조형물은 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 광장 동선의 시작점에 배치됐다. 구청을 찾는 민원인뿐 아니라 인근을 지나는 주민·방문객이 자연스럽게 발걸음을 멈추고 사진을 찍을 수 있는 ‘상징 포인트’로 기능하도록 설계했다는 게 구의 설명이다. 미래광장을 단순 통과 공간이 아닌 열린 광장형 커뮤니티 공간으로 전환하겠다는 취지다.

동대문구는 조형물 설치를 계기로 디디미를 활용한 주민 참여 이벤트와 구정 홍보 콘텐츠도 확대할 계획이다. 광장에 머무는 시간을 늘리고, 일상에서 자연스럽게 구의 브랜드 이미지를 체감하도록 하겠다는 것이다.

이필형 동대문구청장은 “이번 설치를 시작으로 디디미 조형물을 동대문구 곳곳에 순차적으로 배치할 예정”이라며 “밝은 미소의 디디미가 구민들에게 작은 즐거움과 활력을 전하는 상징물이 되길 바란다”고 말했다.