[헤럴드경제=김광우 기자] “1년 내내 더위에 시달릴 것”

지속적인 기후변화에도 불구하고, 비교적 ‘사계절’이 뚜렷하게 분류되는 대한민국. 여전히 각 계절에 따른 기후 특성도 명확한 편이다.

하지만 사계절을 누릴 수 있는 시간도 얼마 남지 않았다. 우리나라에서 ‘겨울’이 사라지고 있기 때문.

극단적인 시나리오를 가정한 것도 아니다. 지금과 같은 수준의 기후변화가 지속될 경우, 21세기 안에 사실상 ‘겨울’이 사라질 것으로 예측됐다.

겨울의 빈자리는 여름이 채울 예정이다. 실제 불과 50~60년 뒤면 1년 중 200일이 여름, 그중 100일간은 ‘폭염’이 나타날 것으로 전망됐다.

22일 기상청은 ‘기후변화 상황지도’를 공개하고 전 지구 온난화 수준별 기후변화 예측 정보, 기후변화 영향정보 등 다양한 기후변화 정보를 국민에게 제공한다.

기후변화 상황지도는 국가 기후변화 표준 시나리오를 기반으로 과거부터 미래 2100년까지 국내의 기온, 강수량, 바람 등 기후요소에 대한 변화 추세와 미래 전망을 볼 수 있도록 한 지도 기반의 서비스다.

서울특별시를 기준으로 계절길이 미래변화를 분석한 결과, 후반기(2080년부터 2100년까지) 서울의 겨울 일수는 단 12일로 현재(2000~2019년 자료) 102일과 비교해 10분의 1 수준으로 줄어들 것으로 예측됐다.

아울러 해당 수치는 현재 수준과 유사하게 온실가스 배출을 지속하는 시나리오를 기반으로 한, 고탄소 시나리오(SSP5-8.5)를 기반으로 분석됐다. 지금의 상황이 유지될 경우 사실상 겨울이 사라질 것이라는 얘기다.

아울러 후반기 여름 일수는 188일로 현재(127일)와 비교해 61일가량 늘어난 것으로 분석됐다. 1년(365일) 중 절반이 여름으로 채워진 셈. 봄은 74일에서 88일, 가을은 62일에서 77일로 소폭 늘어날 것으로 전망됐다.

이 경우 겨울의 시작일은 1월 15일, 봄의 시작일은 1월 27일. 여름은 4월 25일부터 시작해 10월까지 약 반년간 지속될 전망이다.

사정이 이렇다 보니, 폭염 일수도 급격히 늘어날 것을 보인다. 현재(2020년대) 서울 기준 폭염일수는 1년 중 31일. 하지만 2080년대에는 폭염일수가 103.8일, 2090년대에는 115.6일까지 증가할 것으로 예측됐다.

3일 중 하루는 극단적인 더위에 시달려야 한다는 얘기. 일 최고기온은 현재 35.9도에서 후반기 43.8도로 7.9도가량 상승할 것으로 보인다. 현재 1년 중 5일 수준인 한파 일수는 2060년대부터 0일로 줄어, 극단적인 추위가 사라질 것으로 전망됐다.

심지어 지금 수준보다 온실가스를 현저히 감축해, 2070년 중 탄소중립에 이르는 시나리오를 가정해도, 겨울은 현재 10일에서 후반기 76일로 줄어들 것으로 보인다. 후반기 여름 일수는 143일로 겨울의 2배 수준까지 늘어난다.

희망적인 시나리오를 가정하더라도, 사계절의 변화는 피할 수 없다는 것. 남부 지역의 경우 사정은 더 심각하다. 이미 겨울이 사라진 제주도는 현재 온실가스 배출 추세가 유지될 경우, 1년 중 여름 일수가 현재 129일에서 후반기 211일로 늘어날 것으로 분석됐다.

아울러 전반적인 강수량도 늘어나며, 아열대 지역과 유사한 기후 조건이 유지될 것으로 전망됐다. 현재 온실가스 배출 추세가 유지됐을 때, 2090년대 서울의 강수량은 1529㎜로 2020년대(1360.7㎜)와 비교해 170㎜가량 상승할 것으로 보인다.

아울러 1일 최다강수량은 후반기 189㎜로 현재 대비 49.3㎜ 늘어날 것으로 전망됐다. 올여름과 같이, 국지적인 집중호우 현상이 나타날 가능성이 커졌다는 것. 호우로 인한 재난 피해도 안심할 수 없는 상황이다.

전국 평균 계절길이 미래변화는 서울에 비해 완만한 속도로 진행될 전망이다. 현재 온실가스 배출 추세가 지속될 것을 가정했을 때, 전국 평균 여름 일수는 현재 97일에서 후반기 169일로 늘어난다.

한편 기상청이 공개한 기후변화 상황지도는 한반도 주변 해역의 해수면온도, 표층염분, 해수면고도와 같은 해양 기후요소에 대한 기후변화 정보가 추가됐다. 성층권 오존, 미세입자크기별수농도 등 실시간 지구대기감시자료 등 기후변화 감시정보도 확대됐다.

이미선 기상청장은 “새롭게 확대·개편되는 이번 서비스는 정부, 지자체, 공공기관이 기후위기 적응대책을 수립하는 데 효율적으로 활용될 뿐만 아니라, 국민이 일상에서 기후변화 대응 행동을 실천하고 기후변화 상황을 이해하는 데 많은 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.