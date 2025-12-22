경기도 기흥·화성 반도체 캠퍼스 방문 차세대 반도체 기술 경쟁력 점검 및 임직원 격려 반도체 주요 경영진과 미래 전략 논의도

[헤럴드경제=박지영 기자] 이재용 삼성전자 회장이 22일 경기도 기흥과 화성 반도체 캠퍼스를 방문, 차세대 반도체 기술 경쟁력을 점검하고 임직원들을 격려했다.

이 회장은 이날 오전 경기 용인 기흥캠퍼스 내 차세대 연구개발(R&D) 거점인 NRD-K를 찾아 연구개발 시설 현황과 함께 메모리, 파운드리, 시스템반도체 등 삼성전자의 차세대 제품·기술 경쟁력을 살폈다.

NRD-K는 공정 미세화로 인한 기술적 한계를 극복하고 첨단 반도체 설계 및 공정 기술을 선제적으로 확보하기 위해 삼성전자가 구축한 최첨단 복합 R&D 단지다.

오후에는 경기도 화성캠퍼스를 방문해 디지털 트윈과 로봇 기술을 적용한 제조 자동화 시스템 구축 현황과 인공지능(AI) 기술 활용 상황을 점검했다.

이 회장은 화성캠퍼스에서 전영현 DS부문장, 송재혁 DS부문 최고기술책임자(CTO) 등 반도체 사업 주요 경영진과 함께 글로벌 첨단 반도체 산업 트렌드와 중장기 미래 전략에 대한 논의도 진행됐다.

이어 고대역폭메모리(HBM), 10나노급 6세대 D램 공정 기술(D1c), 10세대 3D 낸드플래시 기술(V10) 등 최첨단 반도체 제품의 사업화에 기여한 개발·제조·품질 부문 직원들과 간담회를 열고 현장의 목소리를 직접 청취했다.

이 회장은 임직원들에게 “과감한 혁신과 투자를 통해 본원적 기술 경쟁력을 회복하자”고 강조했다.