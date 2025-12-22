[헤럴드경제=김진 기자] 롯데백화점은 지난 19일 인천점에 ‘럭셔리 패션관(사진)’을 열었다고 밝혔다.

인천점 2층에 새롭게 문을 연 럭셔리 패션관은 국내외 인기 ‘럭셔리 디자이너’, ‘컨템포러리’ 상품군 59개 브랜드를 총망라했다. 약 2800평 규모로 경기 서부권 최대 규모이자, 올해 인천점에서 단행한 리뉴얼 중 최대 규모다.

‘럭셔리 디자이너 존’은 2층의 절반을 차지한다. 이곳에서 선보이는 18개 브랜드 중 약 40%가 신규 브랜드다.

롯데백화점은 인천 상권에서 증가하는 고급 패션 수요를 반영해 패션관을 리뉴얼(새단장)했다. 실제 지난해 인천점 ‘럭셔리 디자이너’ 상품군의 신장률은 20%대에 달했다. 또 우수 고객 매출 신장률은 지난 2022년부터 매년 10% 이상을 기록했다.

인천점은 내년 상반기에는 1층에 ‘럭셔리 전문관’을 열 예정이다. 정동필 롯데백화점 인천점장은 “이번 리뉴얼은 ‘럭셔리 롯데타운 인천’으로 도약하는 또 하나의 이정표가 될 것”이라고 말했다.