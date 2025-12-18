[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라와 아랍에미리트(UAE) 산업장관이 18일 서울 중구 롯데호텔에서 만나 지난달 정상회담 경제 분야 성과를 구체화하기 위한 협력 방안을 논의했다.

산업통상부는 김정관 장관과 술탄 알 자베르 UAE 산업첨단기술부 장관 겸 아부다비 국영석유회사(ADNOC) 최고경영자(CEO)가 이날 회담에서 인공지능(AI) 데이터센터 협력, 석유 공동 비축, 석유·가스 산업 협력 등 핵심 협력 현안과 관련해 폭넓게 의견을 교환했다고 밝혔다.

양국 장관은 지난달 정상회담에서 거둔 경제 분야 성과를 구체화하기 위한 협력 방안을 집중 논의했다.

김 장관은 UAE가 추진하는 차세대 초대형 AI 데이터센터 구축 프로젝트인 ‘스타게이트 UAE’ 사업 협력을 위해 관계 부처 공동으로 협력 방안을 논의 중이라고 설명했다.

그러면서 한국이 반도체, 데이터센터 구축·운영 및 냉각, 설계·조달·시공(EPC), 발전 등에서 폭넓고 우수한 기업군을 보유하고 있어 역할을 할 수 있다고 강조했다.

두 장관은 2013년부터 추진해 온 한·UAE 석유 공동 비축 사업이 양국 에너지 협력의 모범 사례라고 평가하고, 공동 비축 규모 확대를 포함한 협력 방안을 지속 협의하기로 했다.

아울러 석유·가스 분야 협력이 상호 경제발전에 크게 기여해 왔다는 데 공감하고, 앞으로도 이 분야에서 성과가 확대될 수 있도록 함께 노력해 나가기로 했다.

산업부는 UAE와의 고위급 협의 채널을 활성화해 AI 데이터센터 및 석유·가스 산업 전주기 등 전략 산업 분야에서 실질적인 협력이 확대될 수 있도록 후속 조치를 추진하겠다고 밝혔다.