[헤럴드경제=강승연 기자] 하이라이트브랜즈가 전개하는 미국 아웃도어 브랜드 시에라디자인(Sierra Designs)이 론칭 60주년을 기념해 ‘휘트니 라이트 구스다운’ 시리즈를 출시했다고 18일 밝혔다.

1965년 미국 캘리포니아 리치몬드에서 출발한 시에라디자인은 지난 60년간 마운틴 파카를 비롯해 돔 텐트, 경량 침낭 등 기술력 중심의 아웃도어 장비를 선보이며 글로벌 시장에서 입지를 구축해 왔다.

이번에 출시한 휘트니 라이트 구스다운 시리즈는 시에라디자인을 상징하는 60/40 마운틴 파카의 오리지널리티를 현대적으로 재해석했다. 경량 나일론 소재와 방습 성능을 강화한 드라이다운 등 고기능성 요소를 적용해 다운 자켓과 베스트 두 가지 형태로 구성했다.

시에라디자인은 60주년을 기념해 지소쿠리클럽과 협업한 뮤직 필름도 공개했다.

자연을 무대로 한 음악과 아웃도어 감성을 결합한 ‘캠핑록’ 장르를 개척해온 지소쿠리클럽은 시에라디자인 60주년을 위해 브랜드 슬로건 ‘THINK OUTSIDE’에서 출발한 곡 ‘Sunlight Allergy’를 선보였다. 이 곡은 지소쿠리클럽이 지난 10월 발매한 앨범 ‘Amateur Hunting Squad’의 첫 번째 트랙이다.

시에라디자인 관계자는 “60주년 프로젝트를 통해 브랜드 가치와 철학을 아카이브 관점에서 재조명하고, 시에라디자인이 지켜온 본래의 가치를 다시 한번 확인했다”며 “60년간 축적된 브랜드 자산이 앞으로의 다양한 협업과 창작을 확장하는 기반이 될 것”이라고 말했다.

한편 60주년 휘트니 라이트 구스다운 시리즈는 시에라디자인의 공식 홈페이지와 압구정 도산 플래그십 스토어 ‘라이트하우스’, 신세계백화점 센텀시티에서 한정 수량으로 판매된다. 출시를 기념해 도산 플래그십 스토어에서는 브랜드 헤리티지를 조명한 마운틴 파카 아카이브 전시도 함께 진행 중이다.